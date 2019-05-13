الأولى

نظم جهاز حماية المنافسة جولات ميدانية قدم خلالها بعض المسوحات والدراسات التحليلية للأسواق الاستهلاكية وقطاعات اخرى منها التعليم والصحة عبر تشكيل فرق عمل لتقديم مقترحات لاستعراض بيئة السوق كتطبيق عملي للتدريب ودراسة مدى موائمتها مع أحكام قانون حماية المنافسة لرصد وكشف عمليات الاحتكار. (طالع ص 10)

وأكد رئيس مجلس إدارة الجهاز د. راشد العجمي أن الجهاز بادر بدراسة عدة قطاعات اقتصادية في السوق الكويتي من خلال عمل دراسات ميدانية لبعض الأسواق وذلك للكشف عن أي ممارسات ضارة بالمنافسة. وقال العجمي في تصريح صحافي ان الدراسات شملت عدة قطاعات من ابرزها سوق التعليم الخاص، والمستشفيات الخاصة، واسواق السلع الاستهلاكية (الخضراوات والفواكه) وممارسات العقود الحصرية، وذلك استنادا على نص المادة (10) البند (7) والذي ينص على «اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل اساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية».