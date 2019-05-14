مال وأعمال

يدرس المجلس الأعلى للبترول مقترح تعيين نحو 1200 مواطن في قطاع النفط العام المقبل 2020، وذلك وفقاً لسياسة إحلال العمالة الوطنية، بدلاً من العمالة الوافدة، والتي صدر قرار بوقف تعييناتها بالقطاع.

كشفت مصادر لـ «النهار» أن فتح الفرصة لتوطين الوظائف الجديدة يستهدف تخفيض نسبة البطالة بين خريجي تخصصات البترول في الكويت بنسبة 65 في المئة، نظرا لوجود عدد كبير من خريجي تخصصات هندسة البترول للتعيين في القطاع النفطي.

وافادت المصادر إلى أن حاجة القطاع النفطي لبعض التخصصات والأعمال الفنية تستدعي توظيف الوافدين ، نظراً لعدم توفرها بالأعداد المطلوبة من المواطنين، منوهة إلى أن هناك آليات لتعزيز الوظائف الوطنية في اطارتطبيق سياسة الإحلال بشكل فوري على هذه التخصصات. والمحت إلى أن توطين الوظائف في القطاع النفطي تواجه حالة من المد والجزر وذلك كون القطاع النفطي مُطالب بتحقيق عوائد مليارية على المستويات كافة ما يتطلب خبرات ورؤى تتبع المعايير والنظم العالمية للاستفادة من كل الخبرات المتاحة سواء الوطنية أو العالمية أو الإقليمية، حتي لا يجب قسرالوظائف بهذا القطاع على المواطنين فقط». وأضافت لا يمكن تجاهل الخبرات التي تتطلبها الوظائف وتفرضها عمليات التشغيل للمعدات المقدرة بمليارات الدنانير، فهذا القطاع الحيوي يشكل 90 في المئة من إيرادات ميزانية البلاد، وتجب الاستعانة بأصحاب الخبرات والكفاءة للعمل به، دون النظر الى جنسياتهم أو قصر وظائفه على المواطنين فقط». وأكدت أن الاستعانة بالعمالة الوافدة في القطاع النفطي تنفذ نظرا لتغطية النقص بالتخصصات الهندسية والفنية والطبية، وامتلاكها لخبرات طويلة ونادرة تحتاجها بشدة المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها البلاد حالياً. وتجدر الإشارة إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي الكويتي نحو 400 ألف موظف، منهم 306 آلاف مواطن، و94 ألف وافد، وتتجه الحكومة إلى تقليص عدد الوافدين في مؤسساتها ووزاراتها لأقل من 80 ألف وافد خلال عامين.

وكان مهندسو البترول حديثو التخرج نظموا مؤخراً وقفة احتجاجية على عدم تعيينهم في القطاع النفطي، وتعيين الوافدين بدلاً منهم.

