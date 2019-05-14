مال وأعمال

أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر أن نجاح عملية التخصيص في الكويت يتطلب قناعة الحكومة بأنه ليس أمامها سوى مشروع التخصيص العام للتخلص من الأزمات المالية والإدارية وحتى السياسية التي تواجهها.

وعلق البدر في تصريح خاص لـ «النهار» على إعلان بنك الخليج عن نية الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها من الأسهم في البنك بالقول يبدو أن هناك نية جدية لبيع أسهم الهيئة في البنك ، ويبدو أن هناك طرف راغب في الشراء، وقال إن عملية التخارج ستكون في صالح السوق.

وأشار البدر إن تخصيص البورصة على سبيل المثال كان خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي بحيث تدار البورصة بشكل محترف وتجاري كسوق تجاري ضخم يجد المستثمرون فيه سوقاً متقدماً فيه الكثير من السلع الاستثمارية الجذابة.

وأضاف تحرص إدارة البورصة الجديدة على جذب مختلف الشركات الناجحة القوية على الادراج فيها وتنجح كذلك في جذب المشترين إليها فينمو نشاطها وتروج بضاعتها ويكثر التداول فيها.

وأشار البدر إلى أن نية إدارة البورصة الجديدة قادرة على تحقيق مثل هذا الطموح إذا تعاونت هيئة أسواق المال في تحقيق تلك الأهداف الطموحة. وأضاف إن التنافس مع البورصات الخليجية سيكون دافعاً للإدارة الجديدة على استدراج عروض قوية للتسجيل فيها وترغيب مماثل للمستثمرين إليها.

