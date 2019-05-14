مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 59?5 نقطة ليبلغ مستوى 5632?4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?05 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 125?9 مليون سهم تمت من خلال 5826 صفقة نقدية بقيمة 33?2 مليون دينار (نحو 109?5 ملايين دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8?2 نقاط ليصل إلى مستوى 4ر4770 نقطة بنسبة 0?17 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56?8 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 3?8 مليون دينار (نحو 12?5 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 84?3 نقطة ليصل إلى مستوى 6078?8 نقطة بنسبة انخفاض 1?37 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 69?08 مليون سهم تمت عبر 3777 صفقة بقيمة 29?4 مليون دينار (نحو 97?02 مليون دولار). وكانت شركات (سنرجي) و(أموال) و(مواشي) و(وطنية د ق) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بيتك) و(عقارات ك) و(أعيان) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا في حين كانت (مراكز) و(ارجان) و(عربي ق) و(بتروغلف) و(ابيار) الأكثر انخفاضا. وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (الأرجان العالمية العقارية) بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 على عقود الإيجار بضفة المجموعة كمستأجر باستثناء عقود الايجار قصيرة الأجل ومنخفضة القيمة. وشهدت الجلسة إفصاحا عن تأجيل الجداول الزمنية لاستحقاقات الأسهم على شركتي (الكوت للمشاريع الصناعية) و(الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) فضلا عن اعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب وزارة العدل.

