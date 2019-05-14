مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخراً بفتح باب التسجيل في مسابقة القرآن الكريم الرمضانية، التي ينظمها البنك سنوياً لأبناء عملائه وموظفيه. وهذا العام ستتضمن المسابقة عدداً من الجوائز النقدية القيّمة للفائزين، ومن المقرر أن تقام في المبنى الرئيس للبنك وذلك يوم 18 مايو للمشاركين. وبهذه المناسبة، ثمن مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي نواف ناجيا إقبال العملاء الكبير على المشاركة في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي اعتاد البنك تنظيمها تحت شعار «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، معتبراً أن الزيادة في أعداد المشاركين عاماً بعد عام تؤشر إلى أمرين اثنين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، أولهما النجاح الكبير الذي باتت تحظى به هذه المسابقة بين الأوساط الشبابية والأجيال الصاعدة، وثانيهما زيادة وتنامي حجم الوعي الديني لدى أولياء الأمور من خلال تحفيز وتشجيع أبنائهم على المشاركة في المسابقة. كما أشار ناجيا قائلاً: «لقد أصبحت هذه المسابقة السنوية من أكثر التقاليد الرمضانية المحببة لدينا، حيث إننا نسعى من ورائها إلى الحث على تعليم وتعلّم القرآن الكريم، إلى جانب ترغيب الأجيال الصاعدة بحفظ وتلاوة القرآن بإتقان. ونحن نحرص دائماً في «KIB» على تعزيز ونشر القيم والمبادئ الدينية بين مختلف شرائح المجتمع، ولاسيما شريحتي الشباب والأطفال».

