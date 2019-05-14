مال وأعمال

أعلنت شركة عقارات الكويت عن تحقيق أرباح صافية في الربع الأول من عام 2019 بلغت 3.6 ملايين دينار، مقارنة بأرباح بلغت 2.21 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة زيادة قدرها 62%. وبلغت ربحية السهم 4 فلوس للسهم الواحد مقابل 2.4 فلس للسهم عن الربع الاول من العام 2018.

وقال طلال جاسم البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة تعليقا على هذه النتائج الايجابية: «بداية موفقة للعام الجديد ، حققت خلالها شركة عقارات الكويت زيادة في أرباحها بنسبة 62%، كما ارتفع اجمالي الايرادات التشغيلية بنسبة 34.5% ليبلغ 5.9 ملايين دينار مقابل 4.4 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام».

ويعزى جزء من هذه الارباح الى انتهاء الشركة من عملية الاستحواذ الاختياري غير النقدي على أسهم الشركة الدولية للمنتجعات والذي نتج عنه زيادة في رأسمال الشركة لتصبح 94.7 مليون دينار.

كانت الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي عن افتتاح فندق جديد لسلسلة فنادق يوتل الشهيرة في سان فرانسيسكو، والاستمرار في تطوير أصولها العقارية المحلية والدولية.

واختتم البحر تصريحه بالتأكيد على الاستمرار في تعزيز وتطوير اصول الشركة، وتطبيق سياسة مجلس الإدارة الهادفة للتوسع في الاستثمار في الأصول المدرة للدخل وأصول التنمية، واستكشاف فرص استثمارية عقارية داخل الكويت وخارجها ذات عوائد مجزية وقيمة مضافة للشركة ومساهميها.

