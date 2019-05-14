مال وأعمال

أطلقت «زين» عرضاً حصرياً لخدمة Telly للمرة الأولى في الكويت، وهو العرض الحصري الذي يستمر خلال شهر رمضان المُبارك وتُقدّم الشركة من خلاله لعملائها أكبر مجموعة من الإنتاجات الخليجية والعربية الحصرية لمدة شهرين مجاناً والعديد من المميزات الرائعة الأخرى على شبكتها الأكثر تطوراً.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تقديم هذا العرض الحصري ولأول مرة في الكويت يأتي في إطار خطط «زين» الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى التحوّل إلى المزوّد المتكامل لنمط الحياة الذكي، وهي الخطط التي ترتكز حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية.

وبينت «زين» أنها تُقدّم هذا العرض الحصري - الذي يستمر طوال شهر رمضان المُبارك - لعملائها بشكل أسهل من أي وقت مضى، بحيث يمكن لعملاء «زين» من ذوي الدفع الآجل والمسبق الاشتراك في الخدمة بكل سهولة من غير الحاجة لاستخدام البطاقات الائتمانية أو أي قنوات دفع إضافية، ويشمل العرض الحصري اشتراكاً في خدمة Telly لمدة شهرين مجاناً مُقدّمة من «زين»، كما يشمل العرض إمكانية مُتابعة مسلسلات رمضان الحصرية قبل الجميع ومن غير إعلانات، ويتوفر التطبيق على App Store و Google Play Store.

الجدير بالذكر أن «زين» كانت وما زالت من أولى الشركات المهتمة باقتناء أحدث التطبيقات التكنولوجية، وهي تؤكد بذلك مدى الاهتمام الكبير الذي توليه لراحة العميل في تقديم خدماتها، وحرصها الشديد على توفير أفضل المنتجات التي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة لعملائها لتكون في متناول الجميع.

وتتطلع «زين» دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في جميع الخدمات والمنتجات التي تُقدمها، حيث تُرسّخ الشركة سعيها الدائم نحو مواكبة احتياجات وتطلّعات عملائها المختلفة لتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات، وذلك من خلال التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا الرائدة حول العالم.

