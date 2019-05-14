مال وأعمال

في إطار الترتيبات التي يقوم بها البنك التجاري لتقديم الدعم والمساندة لعدد من الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت والهادفة في مجملها إلى تقديم كل سبل الدعم والرعاية للأنشطة التي تنظمها المحافظات بهدف خدمة قاعدة عريضة من المجتمع وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك ، قام البنك بالتعاون مع مسؤولي محافظة الفروانية بتنظيم زيارة للعاملين بالقطاعات التابعة في نطاق محافظة الفروانية، حيث شملت الزيارة رجال الإطفاء في مراكز عملهم ، وكذلك عدد من الجهات الأخرى مقدمين لهم أجمل الأمنيات الطيبة بقدوم شهر رمضان الكريم.

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار الترتيبات المسبقة لرعاية الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تنظمها محافظات الكويت ومنها محافظة الفروانية وكذلك ضمن برنامج «التجاري» الاجتماعي خلال شهر رمضان الفضيل.

وفي هذا السياق صرحت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي ـ أماني الورع، قائلة « لقد جاءت فكرة زيارة رجال الأمن والإطفاء بهدف تهنئتهم بشهر رمضان الفضيل وتقديراً وعرفاناً بجهودهم في حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين». وتابعت أماني الورع مؤكدة أن مستوى الجاهزية لرجال الإطفاء في شهر رمضان وجهودهم المستمرة في جميع الأوقات وخلال شهر رمضان المبارك للمحافظة على السلامة هو محل تقدير وثناء خاصة أنهم لا يدخرون جهداً في خدمة الوطن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين خلال أوقات عملهم في شهر رمضان الكريم.

وفي ختام الزيارة تم توزيع بعض الهدايا الرمضانية على رجال الإطفاء الواقعة في نطاق محافظة الفروانية أثناء تأدية عملهم بحضور مسؤولي محافظة الفروانية.

