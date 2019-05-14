مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني بتوزيع وجبات الإفطار في منطقتي خيطان والفروانية في إطار حملة موائد الوطني الخيرية لإفطار الصائمين والتي تندرج ضمن برنامج البنك الوطني لشهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير».

وجابت قوافل سيارات الإفطار العديد من الاحياء الداخلية في المنطقتين حيث قام عشرات المتطوعين من موظفي البنك بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.

وقال رئيس فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن بنك الكويت الوطني ملتزم برسالته الاجتماعية خلال شهر رمضان. ويركز البنك في حملة موائد إفطار الصائمين على توزيع وجبات الإفطار في المناطق البعيدة أو ذات الكثافة العمالية إلى جانب المؤسسات والمستشفيات والمطار والمرافق العامة وغيرها وذلك التزاماً بالمسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني وتأكيداً على نهجه الثابت في خدمة المجتمع.

وأضاف التركي أنه في إطار هذه الحملة أيضاً، يواصل البنك استقبال الصائمين في خيمة افطار الصائمين بالقرب من المركز العلمي، حيث يتواجد فريق من المتطوعين لاستقبال الصائمين وتوزيع وجبات الافطار عليهم وتأمين جميع خدماتهم.

