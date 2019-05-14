مال وأعمال

أقام بنك برقان مؤخراً حفله الربع سنوي لتكريم افضل الفروع والموظفين المتميزين في كل من : الفروع، مركز الاتصال، إدارة المبيعات المباشرة و أجهزة نقاط البيع وذلك للربع الأول من عام 2019، وقد تم تكريم «أفضل فروع» و«أفضل موظف في خدمة العملاء» و«أفضل موظف مبيعات» في مركز الحمراء. يقام هذا الحفل بشكل دوري تقديراً لجهود الموظفين وأدائهم والتزامهم بمعايير الجودة وحرصهم على تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك. وحضر الحفل الذي أقيم في جراند سينماز في مركز الحمراء كبار مديري البنك والفروع والموظفين المتميزين، حيث قام ناصر القيسي رئيس المجموعة المصرفية الشخصية في بنك برقان، بالإشادة بأداء الموظفين وجهودهم وهنأهم على تلقيهم الشهادات التقديرية وشجعهم على المحافظة على هذا المستوى والجودة في أداء العمل لإرضاء العملاء وتسهيل تجربتهم المصرفية. وأوضح ناصر القيسي أن الأداء المتميز للموظفين كان دليلاً على الاستثمار المستمر للبنك في التدريب والتطوير لدعم العمليات المصرفية الناجحة. وفي ختام حفل التكريم استمتع الموظفون بمشاهدة فيلم في جراند سينماز.

