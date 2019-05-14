مال وأعمال

أشار بيت التمويل الكويتى «بيتك» الى ارتفاع إجمالي الودائع في مارس 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المئة متجاوزة حاجز 43 مليار دينار، برغم ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بأكثر من ضعف تلك النسبة أي 5.4 في المئة على أساس سنوي حيث تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية في مارس حاجز 37.1 مليار دينار.

تجاوز قيمة النمو السنوي للودائع المليار دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.1 في المئة، برغم تراجع الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 11.5 في المئة.

وعند المقارنة على أساس شهري، زادت أرصدة الودائع 1 في المئة مع تحسن ودائع القطاع الخاص بأقل من 1 في المئة في مارس أي بحوالي 269 مليون دينار مقارنة مع 36.9 مليار دينار في فبراير 2019. كما زادت الودائع الحكومية 2.6 في المئة.

وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في مارس لتمثل 86 في المئة مقارنة مع 83.8 في المئة في مارس 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16.2 في المئة في مارس 2018.

زادت ودائع القطاع الخاص في مارس على أساس سنوي بنسبة 5.1 في المئة أي نحو 1.8 مليار دينار ووصلت إلى مستوى غير مسبوق متجاوزة 37.1 مليار دينار في مارس مقارنة مع 35.4 مليار دينار في مارس 2018، في حين زادت بأقل من 1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في فبراير 2019 الذي بلغ 36.9 مليار دينار.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص مستقرة مع نسبتها البالغة نحو 92.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس 2018، في حين مثلت الودائع بالعملة الأجنبية النسبة الباقية وقدرها 7.4 في المئة من ودائع القطاع الخاص.

يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في مارس 59.9 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.4 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى 25.3 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مارس 2019 مقارنة مع 26.4 في المئة في مارس 2018، وتراجعت حصة ودائع الادخار بنحو طفيف إلى 14.8 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مارس من العام الحالي مقارنة مع 15.1 في المئة في مارس 2018.

