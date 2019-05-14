مال وأعمال

أعلنت شركة «كامكو» للاستثمار، عن نتائجها المالية المجمعة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019. حيث ارتفع صافي الربح للمساهمين بنسبة 470 في المئة، بالغاً 577،669 دينار مقابل 101،260 دينار في الفترة المماثلة من العام 2018.

ونمت الإيرادات الاجمالية للشركة بنسبة 253 في المئة، حيث ارتفعت من 2.09 مليون دينار في العام 2018 إلى 7.37 ملايين دينار في الربع الأول من العام الحالي. وارتفعت ربحية السهم إلى 2.43 فلس خلال الفترة الحالية مقابل 0.43 فلسا في الفترة المماثلة من العام الماضي. في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك واطفاء الدين إلى 2.15 مليون دينار في الفترة المالية الحالية مقابل 0.4 دينار في الفترة المماثلة من العام 2018، بنمو بلغت نسبته 428 في المئة.

وخلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام 2019، بلغت إيرادات الشركة من الرسوم 4.76 ملايين دينار، بنمو بلغت نسبته 192 في المئة، مقابل 1.63 مليون دينار في العام 2018، بدعم من نمو رسوم الادارة والاستشارات. وبلغت قيمة الأصول المدارة 4.18 مليارات دينار (متضمنة أثر الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»). قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو فيصل صرخوه: «ادائنا المحقق خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 يؤكد، مدى التقدم الذي احرزناه في سبيل تعزيز استراتيجية النمو والتوسع التي تتبناها الشركة. وينعكس الامر كذلك على ما تتحمله الشركة من تكاليف مالية وتشغيلية ناتجة عن تطبيق خطة التوسع بما أدى إلى زيادة المصروفات بنسبة 216 في المئة مقارنة بالعام الماضي».

وأشار صرخوه الى ان تحسن النتائج المالية سيسهم بشكل كبير في دعم تنفيذ خططنا الاستراتيجية طويلة الأجل، والتي نتوقع أن تسهم ايضاً في خفض التكاليف من الناحية الهيكلية، بالإضافة إلى تحسن مستويات الربحية للشركة. من جانب أخر، سنعمل تدريجياً على مواصلة تطوير منتجاتنا ونموذج أعمالنا، مع التركيز على توفير الحلول المبتكرة بما يسهل إمكانية حصول عملائنا الكرام على أفضل الفرص للوصول إلى أهدافهم المالية والشخصية بكفاءة عالية.

