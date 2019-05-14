مال وأعمال

أعلنت «العربية للطيران» عن إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بيشكك، عاصمة جمهورية قيرغيزستان، وذلك بدءاً من يوم 4 يوليو 2019.

وستسيّر الشركة أربع رحلات أسبوعياً؛ أيام الأحد والثلاثاء والخميس والسبت. وستقلع رحلات الذهاب من مطار الشارقة الدولي في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، لتصل إلى مطار مناس الدولي في العاصمة بيشكك في الساعة 03:20 بالتوقيت المحلي، وستقلع رحلات الإياب من مطار مناس الدولي في الساعة 04:20 بالتوقيت المحلي لتصل في مطار الشارقة الدولي في الساعة 06:40 بالتوقيت المحلي.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «لطالما كان توفير القيمة المضافة ركيزة محورية في استراتيجية نمو شبكة وجهات العربية للطيران. ولا شك أن إطلاق رحلات جديدة إلى العاصمة بيشكك يعزز من جهودنا المستمرة لتوفير خيارات جديدة للسفر الجوي. ونتطلع قدماً إلى بدء الرحلات نحو بيشكك، والتي نثق بأنها ستساهم بشكل ايجابي في تنمية الحركة التجارية والسياحية الثنائية بين الدولتين». وتسيّر «العربية للطيران» رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية انطلاقاً من مقارها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر.

