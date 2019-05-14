مال وأعمال

أعلنت شركة المزايا القابضة عن إطلاق حملتها الترويجية النوعية خلال شهر رمضان المبارك لتسويق وحدات مشروعها المتميز في سلطنة عمان «مزايا ريزيدانس» ، المجمع السكني المتكامل والواقع في أهم المناطق الحيوية في العاصمة مسقط، في ولاية السيب بمنطقة الموالح، والمخصص بالدرجة الأولى للمواطن العُماني، وكافة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال عروض خاصة بشهر رمضان المبارك ومميزات عديدة تطلقها الشركة طوال الشهر المبارك حيث يتم عرض وحدات المشروع للبيع أمام الجمهور العماني، من خلال نماذج متعددة ومساحات وتصاميم تناسب مختلف الأسر والتوجهات السكنية والاستثمارية.

وأكد ممثل شركة المزايا القابضة في عمان جاسم الحضرمي، على أهمية هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك وما تحمله من مزايا وتسهيلات للراغبين في تملك وحدات سكنية في المشروع الذي يقع في أكثر الأماكن حيوية في مدينة مسقط، مشيراً إلى ثقة شركة المزايا القابضة في أن تفي هذه العروض الرمضانية المتميزة بتطلعات كافة فئات الجمهور العُماني والمواطن الخليجي الساعي إلى تملك وحدات سكنية متكاملة في المشروع الذي يوفر سكناً ملائماً ومتوافقاً مع طبيعة حياة الأسرة العمانية والخليجية من جهة ، كما يوفر فرصاً استثمارية واعدة ذات عوائد مجدية ضمن القطاع العقاري من جهة أخرى.

وحول مبيعات المشروع، قال الحضرمي: «لقد وصلت نسبة المبيعات في المشروع بمرحلته الأولى 60 في المئة، وهو ما يعادل 89 وحدة سكنية وتجارية من أصل 149 وحدة متعددة المساحات، والتي تم تسليمها بالكامل لمُلاكها»، وأضاف الحضرمي: «نرحب بجميع المواطنين لزيارة شقة العرض في موقع المشروع والمؤثثة بالكامل لإعطاء المشترين تصوراً واضحاً حول الوحدات السكنية وجودة المواد المستخدمة».

