مال وأعمال

أعلنت كل من شركة الإثمار القابضة وشركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، بنك الإثمار عن نتائجهما المالية للربع الأول من عام 2019 حيث سجل كل منهما أرباحاً عن هذه الفترة.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة، ورئيس مجلس إدارة بنك الإثمار أيضاً، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة كل من مجلسي الإدارة على النتائج المالية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019.

إن شركة الإثمار القابضة سجلت صافي ربح بلغ 8.62 ملايين دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019، أي بزيادة نسبتها 79 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 4.81 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من عام 2018.

وأضاف سموه: «إن إجمالي الإيرادات قبل خصم الضرائب الخارجية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 قد ارتفعت إلى 17.55 مليون دولار، أي زادت بنسبة 45 في المئة مقابل 12.09 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الدخل التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر إلى 76.08 مليون دولار، أي ارتفع بنسبة 5.4 في المائة مقابل 72.16 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي».

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار القابضة، والرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أيضاً أحمد عبدالرحيم بأن النتائج المالية لكل من الشركة الاستثمارية (الإثمار القابضة) وبنك التجزئة الإسلامي (بنك الإثمار) تؤكد بوضوح على أن الجهود المبذولة لتحقيق التحول في المجموعة تؤتي ثمارها مع تسجيل كل منهما ارتفاعاً في الأرباح.

واستطرد عبدالرحيم أن النتائج المالية لبنك الإثمار تظهر تحقيق صافي ربح بلغ 2.80 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 مقارنة بصافي ربح بلغ 2.03 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام 2018. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 قد بلغ 1.67 مليون دينار بحريني مقارنةً بصافي ربح بلغ 0.83 مليون دينار بحريني سُجلت في الفترة نفسها من عام 2018».

