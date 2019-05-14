مال وأعمال

صادقت الجمعية العمومية لشركة التسهيلات التجارية على توزيع أرباح نقدية بواقع 17 في المئة أي 17 فلسا لكل سهم للمساهمين المسجلين في يوم الاستحقاق الموافق 28 مايو 2019 .

وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله الحميضي أن الشركة واصلت خلال عام 2018 مسيرة نمو أرباحها حيث كان عام نجاح آخر حققت فيه الشركة نتائج ممتازة بالرغم من ازدياد المنافسة في سوق الائتمان الاستهلاكي بالكويت واستمرار الفائدة المنخفضة على الدينار الكويتي وجاء ذلك نتيجة استراتيجية الشركة في تقديم أفضل وأسهل الخدمات لعملائها.

وأضاف الحميضي أن مجلس الإدارة أعتمد خطة 2019 والتي من المتوقع أن يكون هنالك نمو في حجم العمل مما يستحق نتائج أفضل من عام 2018 وذلك بفضل السياسة التسويقية التي تنتهجها الشركة حالياً، كما أن مجلس الإدارة على ثقة بقدرة الشركة على ترتيب عمليات تمويل إضافية للعام القادم وبأفضل الأسعار مما يعكس الملاءة المالية للشركة وسمعتها العريقة .

هذا وقد صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية عن عام 2018 حيث زادت الأرباح بنسبة 14 في المئة عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 20 فلساً مقارنة بــ 17 فلسا عن عام 2017، كما انخفضت حقوق المساهمين من 168.7 مليون دينار الى 158.5 مليون دينار وذلك نظراً لتطبيق «المعيار المحاسبي الدولي 9» حسب تعليمات بنك الكويت المركزي والذي نتج عنه اخذ مخصص إضافي لذمم التسهيلات الائتمانية بمبلغ 10 ملايين دينار تم حسابه في حقوق المساهمين .

وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة للدورة القادمة (2019-2022) مكوناً من سبعة أعضاء وهم: الحارث عبدالرزاق الخالد، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، خالد مشاري الخالد، علي ابراهيم معرفي، عبدالله سعود الحميضي، مساعد بدر الساير، وناصر عادل بهبهاني .

