مال وأعمال

وقعت دولة الكويت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال مع جمهورية العراق، ووقع عن الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية صالح أحمد الصرعاوي، وعن الجانب العراقي وقع وكيل وزارة المالية د. ماهر حماد جوهان. وتتضمن الاتفاقية العديد من المزايا فيما يتعلق بالاعفاءات والتخفيضات الضريبية على الاستثمارات أو الأعمال التجارية سواء في دولة الكويت أو جمهورية العراق، وتهدف إلى إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من خلال عدم ازدواجية الضرائب على الأموال أو الأفراد. يذكر بأن التوقيع على الاتفاقية تم بوزارة الخارجية، في ختام اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية العراقية المشتركة، الممتدة خلال الفترة من 11 مايو 2019 حتى 12 مايو 2019، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد ، ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.

