مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة جياد القابضة عبدالمحسن شهريان - أن عام 2018 يعتبر واحدا من الأعوام المهمة في مسيرة الشركة خلال السنوات القادمة، لافتا الى ان الشركة نجحت في تحقيق صافي أرباح سنوية بلغت 1.77 مليون دينار بنهاية 2018 بالمقارنة مع 837 ألف دينار بنهاية 2017 وبنسبة نمو في الأرباح بلغت 112.2 في المئة، وأرجع السبب في ذلك الى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 101.6 في المئة بين عامي 2017 & 2018 على الترتيب مع قدرة الإدارة على الحفاظ على إجمالي المصروفات والأعباء الأخرى منخفضا عند نفس المستويات وهو ما أسهم في تعزيز صافي الأرباح السنوي.

وأضاف شهريان على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 57.586 في المئة أن الهيكل المالي للشركة شهد تطوراً ودعما ملحوظا خلال 2018 حيث بلغت إجمالي أصول الشركة 40.7 مليون دينار وبنسبة نمو 3.6 في المئة بينما إنخفضت إجمالي الإلتزامات الى 2.3 مليون دينار بالمقارنة مع 2.5 خلال نفس الفترة، مشددا على أن بناء على ذلك فقد بلغت حقوق المساهمين 38.3 مليون دينار بنهاية 2018 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.4 في المئة عن العام السابق.

وعلى صعيد آخر، فقد قامت الشركة خلال الفترة الحالية بتوسيع استثماراتها من خلال الدخول في استثمارات جديدة متمثلة في قطاع التعليم في سلطنة عمان ، من خلال تملكها كلية مجان (كلية جامعية) تعد أول كلية خاصة للتعليم العالي بالسلطنة.

وأكد الشهريان على أن إجمالي إلتزامات الشركة بنهاية العام الماضي 2018 بلغ 2.3 مليون دينار فقط وهو يمثل 5.7 في المئة فقط من إجمالي الأصول و6.0 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، لافتا الى أنه يتمنى في العام الحالي أن تستمر إستراتيجية عمل الشركة على نفس المنوال الذي سرنا عليه السنوات القليلة الماضية بما يتضمن من خطوط عامة التنوع في الاستثمار بين القطاعات العقارية والأخرى الخدمية داخل الكويت بما يحقق النتائج المرجوة للمساهمين.

وصادقت الجمعية العمومية العادية لشركة جياد القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية.

