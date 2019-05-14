مال وأعمال

ذكر تقرير البنك الكويتي الوطني ان مستويات الثقة حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي تحسنت خلال شهر أبريل في ظل موجة من البيانات المشجعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، بالإضافة إلى الاعتقاد في ذلك الوقت باقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى صفقة تجارية، وهو الأمل الذي تلاشى مع إعلان الرئيس ترامب فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ابتداءً من مايو. وبعد تراجع عائدات السندات في مارس، عادت مرة أخرى للارتفاع على خلفية تحسن مناخ النمو العالمي وخفض توقعات دعم سياسة البنك الفيدرالي، في حين تخطت أسعار النفط مستوى 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، ليس فقط على خلفية توقعات النمو القوية، بل أيضًا نتيجة لقرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الأميركية من العقوبات المفروضة على إيران. تشير التقديرات الأولية إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي من 2.3 في المئة في الربع الرابع من 2018 إلى 3.2 في المئة في الربع الأول من 2019، متخطياً النسبة المتوقعة عند مستوى 2.3 في المئة. وتم تسجيل هذا النمو القوي على الرغم من تأثير إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي يقدر أنه ساهم في خفض معدلات النمو بنسبة 0.3 في المئة، إلى جانب المخاوف من اتساع نطاق التباطؤ المرتبط بتشديد السياسات النقدية، وتلاشي تأثيرات التحفيز المالي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الاقتصاد العالمي.

وهناك أيضًا إشارات متباينة حول معدلات النمو الخاصة ببيانات التجارة الدولية، حيث تقلص العجز إلى 49 مليار دولار في فبراير (نمو إيجابي) إلا انه كان نتيجة لتراجع الواردات على أساس سنوي للمرة الأولى منذ العام 2016. على غرار أداء الولايات المتحدة، شكل نمو منطقة اليورو مفاجأة باتخاذه اتجاهاً صعودياً في الربع الأول من العام، مما رفع الآمال بشأن إمكانية تجاوز الاتحاد الأوروبي كبوة العام الماضي. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وهو أعلى من التوقعات بارتفاعه بواقع 0.3 في المئة وضعف معدل النمو الذي حققه في الربع الرابع من العام 2018.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سياساته النقدية دون تغيير في اجتماع أبريل الماضي، حيث التزم بعدم المساس بتكاليف الاقتراض حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير (مقابل مناقشته سابقاً رفع أسعار الفائدة)، إلا أنه أشار أيضا إلى إمكانية تيسير تلك السياسات في حالة استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية. ومن الممكن أن يكون للأداء الجيد نسبياً في الربع الأول من العام وارتفاع معدلات التضخم إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل، ساهمت في تخفيف الضغط على البنك المركزي لتطبيق المزيد من السياسات التحفيزية.

