مال وأعمال

على صعيد مجلس التعاون الخليجي، استمرت أنشطة القطاع غير النفطي في التحسن. حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام وبلغ 57.6 في أبريل بفضل قوة الطلبيات الجديدة ونمو طلبات التصدير الجديدة، بينما كان المؤشر السعودي ثابتًا عند مستوى 56.8، مع احتفاظ الإنتاج بمستويات قوية ومواصلة انتعاش الصادرات. وأظهر ائتمان القطاع الخاص السعودي (+3.1 في المئة على أساس سنوي) ونمو نقاط البيع بالتجزئة (+ 20 في المئة على أساس سنوي) زخماً جيداً في مارس. وفي الواقع، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه قد يراجع توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد السعودي ليرفعها من نسبة 1.8 في المئة في العام 2019 بالاعتماد جزئياً على تحسن النشاط غير النفطي أكثر مما كان متوقعا.

