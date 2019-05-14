مال وأعمال

سجلت أسعار النفط مكاسب للشهر الرابع على التوالي في أبريل مرتفعة إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر في ظل استمرار تشديد أوضاع السوق واتخاذ إدارة الرئيس ترامب أخيراً قراراً بإنهاء الإعفاءات الأميركية للعقوبات المفروضة على إيران. وارتفع سعر مزيج خام برنت إلى 74.6 دولاراً للبرميل قرابة نهاية شهر أبريل وهو المستوى الذي لم يشهده منذ أكتوبر 2018 إلا أنه تراجع قليلاً منذ ذلك الحين في ظل المحاولات الأميركية للضغط على السعودية والأوبك لضخ المزيد من النفط الخام لتعويض تراجع الإنتاج الإيراني، هذا بالإضافة على استمرار زيادة انتاج النفط الصخري الأميركي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. أما بالنسبة لنمو أسعار مزيج خام برنت منذ بداية 2019، فقد ارتفعت بنسبة 32 في المئة حتى الآن، فيما يعد من أفضل معدلات النمو منذ سنوات.

