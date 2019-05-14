مصابيح

هو الشاعر والمعلم زين العابدين بن حسن بن باقر الجهرمي البيرمي الملقب بالملا زين العابدين.

له اثنان من الأولاد وهما عبد الحميد وحسن وابنتان. ووفقًا للروايات الشفهية ولبعض دواوينه الشعرية المتوافرة أنه «جهرمي» الأصل و«كويتي المسقط والموطن»، كما هو مدون في ديوانه (موعظة الرجال وبَلَغة الماّل). وذكر في ديوانه المعروف (منهج الذاكرين) وفي ديوانه المسمى (المواكب الحسينية في المراثي ومدائح الأئمة) أنه لقُب بـ «ذو الرياستين الكويتي». ومن الواضح من مقدمة ديوانه (روضة العارفين) أنه يفتخر بأنه من أهل الكويت، وأصول أجداده الفارسية.

ووفقا للروايات الشفهية، وبعض المراجع التي كتبت عنه، ولد الملا زين العابدين في الكويت في عام 1866م تقريبا في حي شرق في «فريج» الميدان. ويذكر الحاج جعفر ملا جمعة - في مقابلة أجراها معه الباحث محمد عبد الهادي جمال في عام 1995م- أن عمّه ملا عابدين كان يقطن في حي شرق بجانب منزل الحاج مشاري الروضان بالقرب من مسجد سيد عبد الله هاشم الموسوي (الملقب بسيد عبد الله العالم، ومنزل الحاج عبد الكريم ملا قاسم.

وبمجرد النظر إلى تاريخ ولادة الملا زين العابدين يُرجح أن أسرته كانت مستقرة في الكويت في ذلك الوقت. إذ ينقل أحد أحفاد الملا عابدين أن والد الملا عابدين الحاج حسن مدفون في الكويت. لذا فإن عائلة ملا باقر يرجع استقرارها في الكويت -وفقا للروايات الشفهية -إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي على أقل تقدير. وتعتبر عائلة ملا باقر (أي أسرة ملا عابدين أو ملا عابدين الشاعر كماهو دارج بين أوساط الأسر الكويتية) أسرة لها امتداد لسبع عائلات وهم عائلة ملا جمعة، وعائلة الكوت، وعائلة الصرّاف، وعائلة العيدان، وعائلة حيدر، وعائلة غلوم ، وعائلة الملا عابدين، وفقا لشجرة عائلة ملا باقر، إذ أنجب الجد الأكبر الحاج باقر أربعة من الأبناء وهم محمد واحمد وحسين وحسن، وعن طريق هؤلاء الأبناء الأربعة تشكلت هذه العوائل المذكورة، فمن الابن أحمد، الذي أنجب حيدر وجمعة، تشكلت عائلة ملا جمعة وعائلة حيدر، ومن الابن حسين، الذي أنجب عيدان وغلوم، تشكّلت عائلة العيدان وعائلة غلوم، ومن الابن محمد، الذي انجب علي وعباس، تشكلت عائلة الكوت، ومن الابن حسن، الذي أنجب عابدين وقاسم، تشكّلت عائلة ملا عابدين الشاعر وعائلة الصراف. لذا فإن جذور العوائل المذكورة تلتقي جميعا بالجد الأكبر وهو الحاج باقر الكبير، وعلى ذلك فهم يعتبرون اسرة واحدة متداخلة مع بعضها بعضا -كغيرها من الأسر الكويتية - من حيث النسب، لأنهم أبناء عمومة كما هو متعارف عليه بين الأسر الكويتية.

وإن موطن الهجرة الأولى لتلك الأسر هو تلك المدن والقرى الواقعة ما بين دائرة المدن الفارسية مثل كازرون وجهرم وبَيْرّف وضواحيها في منطقة جنوبي بلاد فارس. ويُرجّح أن جذور عائلة ملا باقر ترجع إلى مدينة بيرم الفارسية، كما أشار ملا عابدين في بعض دواوينه انه جهرمي بيرمي الأصل.

تحصيله العلمي

يعتبر الشاعر ملا عابدين، إلى جانب عبد الله الفرج، وعبد الجليل الطبطائي، وفهد العسكر، وسيد مساعد سيد عبد الله الرفاعي، وصقر بن شبيب، وخالد الفرج، وقلة غيرهم، من شعراء الكويت الأوائل الذين بزغ نجمهم في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي. لذا فهم في صف الجيل الأول الذين برزوا في الساحة الاجتماعية والأدبية في الكويت، كما هو واضح في بعض المصادر المعاصرة التي توضح أشعارهم بأنواعها آنذاك. ولكن ليس من الواضح أن ملا عابدين قد درس تحديدًا وتتلمذ في إحدى المدارس التقليدية أو حتى الدينية داخل الكويت أو خارجها. بل يبدو أنه دأب على السعي للتحصيل العلمي من خلال التعليم الذاتي عن طريق شغفه بالقراءة المستمرة والاطلاع على الأدب العربي والفارسي من خلال الكتب الأدبية والدواوين الشعرية العربية والفارسية.

ومن خلال بعض عباراته في دواوينه وماهو متداول عنه من خلال الروايات الشفهية نستطيع الاستدلال على أنه قام بتثقيف نفسه وحده. فيقول مثلا في ديوانه «كوكبة السعودية» -كما نقله الباحث يعقوب الغنيم-:

«وكنت مولعا بنظم الشعر الاصطلاحي العراقي والنبطي، ومع عدم اطلاعي (على) فنون العربية كالنحو والصرف وغيره اندرجت في نظم الشعر العربي اللغوي الذي عليه مدار الكلام العربي بدون درس وتدريس، ولم أتتلمذ قط على يد أحد الأساتذة من أهل العلم، بل أخذته من أفواه الرجال بكثرة المجالسة والمخالطة والمحاورة والمذاكرة مع أرباب الفن، وأهل العلم والفضل والأدب والكمال، في أبهى «درجات» الاستقبال، ثم اتخذت الكتب اللغوية كالقاموس للفيروز آبادي، ومجمع البحرين للطريحي النجفي، والمنتخب للشاه الجهاني (وتوفقت) بمعرفة العروض والموازين الشعرية».

وفي موضع آخر يقول في مقدمة ديوان «روضة العارفين»: «ومارست (اللغة العربية وبعض لغة كتب الفارسية وتنعمت في الأريكة الأدبية». وقول في ديوانه «عرصات البديعة والطرائز اللميعة» - كما نقله الراحل خالد سعود الزيد في مؤلفه-:

«فوفقت بمرور الزمن لمطالعتي الكتب، حتى نظمت القصائد الفرائد، على عناوين شتى، في كل فن من التخميس والتضمين، والتوشيح والتشطير، والتواريخ العددية الأبجدية... مقتحما بجنود الفكر لفنون الشعر العويصة، ورموزه الغالية النفيسة، وهمزت جماح الفكر إلى ربواته المغدقة الأنيسة، ثم نظمت باللغتين وتكلمت بالعبارتين، العربية والفارسية، وكان ابتدائي في الشعر قبل بلوغي أوان الحلم في سن الثاني عشر من عمري».

كما تذكر الروايات الشفهية أن ملا عابدين كان يُردد عبارة توضح أنه لم يتلق تعليمه في أي من المدارس التقليدية أو غيرها فيقول: «والله ما أتيت مدرسة قط». لذا نستطيع القول إنه قام بتغذية عمله بالقراءة المستمرة لكتب الأدب والشعر منذ الصغر، فقويت شوكته في الشعر تحديدا باللغتين العربية والفارسية لأنهما كانتا أحب المعارف إلى قلبه، فأبدع فيهما ووظفهما في مدح وثناء امراء وشيوخ بلدان الخليج المختلفة ليكسب عن طريقهما لقمة عيشه، كما يذكر في ديوانه «عرصات البديعة والطرائز اللميعة» فيقول: «إن سبب رغبتي في الشعر ونظمه اني اتخذته لاكتساب المعيشة، وأداء الواجب من النفقة للأهل».

ولهذا، إلى جانب إلقاء الشعر في المناسبات والاحتفالات الرسمية في الكويت، أنشأ في منزله مدرسة صغيرة (كتابا) لتعليم الأطفال والصبية القراءة والكتابة وبعض العلوم البسيطة كالحساب.

ويذكر الباحث محمد جمال أن جده الحاج إسماعيل جمال درس على يدي الملا عابدين. وما يدل على وجود مدرسة صغيرة في بيته هو الخطاب الذي أرسله بخط يده إلى وكيل الدعاوى في البحرين السيد علوي الهاشم في عام 1933م يُوضح فيه بعض الأمور المتعلقة بأشعاره التي كتبها في حاكم البحرين آنذاك الشيخ حمد بن عيسى الخليفة، فيقول في أحد مواضع الرسالة إن المدرسة العمومية (أي مدرسته) هي جزء من البيت وتشغل حيّزاً داخله، وإن بيته يقع بمحلة الروضان في فريج العجم تحديدًا. وفي موضع آخر في نفس الخطاب يشكو عدم مقدرته على السفر والمجيء بنفسه إلى البحرين؛ وذلك لأنه ملتزم بالمدرسة التي تحت يديه وكذلك التزامه بمصاريف أسرته.

لقب ملا عابدين بذي الرياستين (الرئاستين). ويقال إن هذا اللقب أطلق عليه إما الشيخ مبارك الصباح أو الشيخ خزعل بن جابر بن مرداو حاكم المحمرة. ويروى أن السبب في تسميته بهذا اللقب معرفته وإلمامه بكتابة وإلقاء الشعر باللغتين العربية والفارسية الفصيحة والارتجالية الشعبية التي كان مضمونها قصائد الفرائد التي تتضمن التخميس والتسبيع والتضمين والتوشيح والتشطير وغيرها، التي تحتوي على التواريخ المتضمنة من حساب الجمل.

وإلى جانب سعيه الدؤوب في التعلم، برع ملا عابدين في كتابة القصائد الفارسية وإلقائها؛ نتيجة نشأته بين أحضان أسرة كويتية من ذوي الأصول الفارسية في أغلب الظن. ويعتبر الشاعر الملا عابدين شاعرا سابقا لعصره وفريدا من نوعه لأنه كان الشاعر الوحيد في الكويت الذي يستطيع أن يلقي شعرا عربيّا تارة وفارسيًا تارة أخرى. بل قام بالجمع بينهما في الكثير من المناسبات، كما فعل في مناسبة تأسيس حسينية معرفي في عام 1906م. وهي ملكة وخاصية تميزه عن معاصريه من الشعراء.

ولم تكن خاصية إلقائه للشعر باللغتين العربية والفارسية هي الوحيدة التي تميزه عن غيره من الشعراء، بل كان خطاطا ورساما بارغا. لذا ليس من الغريب أن يختاره الشيخ سالم بن مبارك الصباح ليخط على قصر السيف عبارة «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك» في عام 1337هـ (1919م). كما كانت له لوحات فنية (رسمات باللهجة الكويتنية على شكل مخطوطات بحجم كبير غير واضحة المعالم وتصعب قراءتها، ولكن عند طي تلك اللوحات من الصفحة الكاملة إلى نصف صفحة تظهر عبارات جميلة في ظهر الصفحة المرسومة عليها نوضح مدى براعته في فني الخط والرسم.

توفي الملا عابدين في عام 1950م مخلفا وراءه الكثير من القصائد التي ما زالت في أذهان الكثير من الأسر الكويتية على الرغم من فقدان أغلب دواوينه. كما حفظ، بكل فخر، بعض من قصائده في بعض من المساجد والحسينيات الكويتية مثل حسينية معرفي، وحسينية عاشور، وحسينية سيد علي الموسوي والحسينية العباسية ومسجد عبد الله العالم، لأنها دونت جزءا من أحداث تاريخية مهمة مرتبطة بتاريخ بناء وافتتاح هذه المساجد والحسينيات في الكويت.

قصائده في شيوخ الكويت

كثيرة هي قصائد ملا عابدين الشعرية التي تُقرّب من خلالها بالأسر الحاكمة في منطقة الخليج.

ولعلنا نذكر بعضا منها من خلال المادة العلمية المتناثرة والمتوافرة في بعض دواوينه المعاصرة والمعاد طباعتها والمؤرخة في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي. لا وقد اثنى الملا عابدين بشعره الارتجالي وفصاحة لسانه على أغلب شيوخ الكويت الذين عاصرهم، ابتداء من الشيخ مبارك الصباح حتى الشيخ سالم مبارك الصباح، وكان للشيخ مبارك نصيب الأسد في شعره؛ لأنه كان ملازما له في الكثير من الأحيان في سفراته للفيلية لزيارة حاكم المحمرة الشيخ خزعل بن جابر بن مرداو، ورحلاته للصيد والقنص أيضا.

كما يبدو أنه كان الشاعر الخاص للشيخ مبارك على حد تعبير عبد المسيح الأنطاكي صاحب (مجلة العمران)، خاصة أن الاخير تميز أيضاً بمدح الشيخ مبارك. بأبيات شعرية كثيرة، كما مدح غيره من شيوخ الكويت، في كتابة الآيات الصباح، على غرار معاصره الملا عابدين.

مدح أهل البيت عليهم السلام

على الرغم من ان الملا عابدين كان يكتب القصائد للكثير من الشيوخ وأصحاب النفوذ ووجهاء البلد لاكتساب الرزق ولقمة العيش، فإن قصائده في مدح النبي الأكرم وآل بيته الطاهرين والأئمة المعصومين عليهم السلام اخذت مساحة ليست بالقليلة من أشعاره باللغتين العربية والفارسية.

فقد قال أشعاراً في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإمام علي عليه السلام، ووصف الأخير بسيد الأوصياء وخيرة الاصفياء ومدينة العلم وغيرها من عبارات مدح جميلة.

وجهاء البلد

وحظى بعض وجهاء البلد في الكويت أيضاً بنصيب من قصائد الملا عابدين، فكانت شعراً يخص فيه الطواش هلال بن فجحان المطيري، وشعراً يمدح فيه سالم بن ابراهيم المضف الهاجري، واخرى يثني فيه على السيد رجب محمد سعيد النقيب.

هذا ولم يقتصر ملا عابدين على مدح الشخصيات العربية فقط، فكان لبعض الاجانب نصيب من اشعاره، من ذلك مديحه لثاني معتمد بريطاني في الكويت شكسبير في عام 1909م.

رجال الدين

كان لبعض رجال الدين في الكويت، وفي منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج مساحة، أيضا من قصائد الثناء والمديح للملا عابدين. كان منهم الشيخ إبراهيم محمد المزيدي الإحسائي والشيخ علي محمد الصحاف الإحسائي، والمرجع السابق السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي، والسيد عبدالله بن سيد هاشم الموسوي (الملقب بسيد عبد الله العالم، والشيخ حبيب بن قرين.

شيوخ الخليج

تطلب عمل الملا عابدين في بعض الأحيان السفر والتجوال بين مدن وثغور منطقة الخليج، سواء أكانت على الجانب الشرقي أم الجانب الغربي منه؛ وذلك لإلقاء أشعار المديح والثناء على شيوخ وملوك وأمراء تلك المناطق بغية الحصول على رزقه وتأمين حياته وحياة أسرته. فسافر على سبيل المثال إلى مناطق جنوبي بلاد فارس مثل المحمرة، كما جال في مسقط والبحرين، ومنطقة شبه الجزيرة العربية، وبعض مناطق بلاد الرافدين (العراق حاليًا) مثل البصرة، والناصرية وبغداد، والكاظمية، وكربلاء، كما يذكر هو بنفسه في بعض قصائده، خاصة تلك المكتوبة في روضة العارفين. كما يُقال إنه وصل أيضا إلى تركيا ومصر والهند. وأيضا سافر لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج والمدينة المنورة لزيارة النبي الأكرم في عام 1325هـ (1908م)، وفق ما يذكر في ديوانه «كوكبة السعودية».

في تأسيس المساجد والحسينيات

قام الملا عابدين بكتابة قصائد فريدة تخص المناسبات الرسمية لتواريخ تأسيس بعض المساجد والحسينيات في الكويت منذ عهد الشيخ مبارك الصباح. ووفقا لما بقي من اشعاره المحتفظ بها عند بعض أصحاب تلك المساجد والحسينيات مثل: حسينية معرفي، وحسينية عاشور وحسينية سيد علي الموسوي، والحسينية العباسية، ومسجد سيد عبد الله العالم، فإن الملا عابدين أشار فيها إلى تاريخ تأسيس ومراسم افتتاح تلك الصروح الدينية.

ويُلاحظ أنه إلى جانب مباركته لإنشائها، أشار أيضا في بعض منها إلى المؤسس (سواء كان فرادًا أم عوائل قامت بإنشاء الحسينية أو المسجد) كما هو ظاهر في مضمون متن الشعر الخاص بهم. فمن الواضح أن حسينية معرفي (أو كما تسمى أحيانا معرفي القديمة) تأسست في عام 1906م كما يتبيّن من تهنئته ومباركته لعائلة معرفي من خلال إهدائه إياهم قصيدتين مختلفتين باللغتين العربية والفارسية بخط يده الجميل يحيطهما إطار ذهبي جعلهما أكثر زهوا. وعلى الرغم من اختلاف معاني الأبيات بين القصيدتين، فإن مضمونهما يشير إلى مباركته بتأسيس الحسينية من خلال التركيز على تخليد ذكرى الإمام الحسين وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، لا سيما الإشارة إلى أهم الشخصيات التي كان لها دور في تأسيس هذه الحسينية.

مناسبات المواليد

لحسن الحظ احتفظ البعض من الأسر الكويتية بنماذج لقصائد الملا عابدين التي يوثق فيها مواليد آبائهم وأجدادهم، خاصة أنه من الصعب في ذلك الوقت تحديد السنة التي ولد فيها الكثير من الناس من أهل الكويت بشكل دقيق. فيتوح من خلال النموذجين من الشعر اللذين أرّخ فيهما الملا عابدين ولادة كل من الحاج عبد الرحمن بن عباس، والحاج يعقوب بن محمد بن نخي في عام 1346هـ (1928م) وعام 1357هـ (1938م) على أنه كان يهدي بعض أقاربه وأصدقائه وغيرهم ممن يؤدّ ذلك أبياتا من الشعر يذكر في مضمونها اسم الابن المولود وتاريخ ولادته مُساقة في سطور شعرية جميلة تُعبر عن الفرحة بهذه المناسبة والاحتفال فيها.

في الوثائق البريطانية

تشهد الوثائق البريطانية أيضا على براعة الملا عابدين في إلقائه الشعر، وتصفه بأنه شاعر الكويت «الرسمي» في وقته. ففي عام 1919م قررت حكومة الهند البريطانية أن تُكرِّم الشيخ سالم المبارك الصباح بإعطائه أحد أعلى أوسمة حكومة الهند البريطاينة.

ففي 26 مارس 1919م حضر نائب المقيم البريطاني في الخليج مستر بيل إلى قصر شيخ الكويت (قصر السيف) بالإنابة عن الحكومة البريطانية مرتديًا زيَّا رسميًا لإهداء الشيخ سالم وسامّا تقديراً المواقفه معها، وفي مراسم الاحتفال حضر داخل القاعة - على حد تعبير التقرير - مايقارب أربعة آلاف شخص ليشهدوا تتويج الشيخ بهذا الوسام، على الرغم من عدم وجود المساحة الكافية لهم في القاعة، وشمل الحضور - كما يشير التقرير البريطاني - أغلب أفراد أسرة الصباح، وأاعيان البلد، والشيخ خزعل، والشيخ غضبان، بالإضافة إلى بعض القادة البريطانيين كان منهم ضباط البحرية البريطانية، وتضمن الحفل إطلاق خمس وعشرين طلقة مدفع على دفعتين تحية وترحيبا بالضيوف، واحتفالا بالمناسبة.

وفي غضون مراسم الاحتفال قام مستربيل بإلقاء كلمة ترجمها إلى العربية خان بهادر ملا عبد الله بن عبد الإله، تلتها كلمة قصيرة للشيخ سالم الصباح، واخيرا - وفقا للتقرير البريطاني - خَيّم الحفل بقصيدة للملا عابدين شاعر الكويت الرسمي، كما وصفه التقرير.

وفي مناسبة أخرى في عهد الشيخ سالم المبارك، في نفس العام، في رأس السنة الميلادية، ألقى الملا عابدين أيضا شعرًا، في مناسبة تكريم سكرتير الشيخ سالم الصباح الملا صالح محمد، ومدير الميناء عبد اللطيف عبد الجليل بإعطائهما وسامًا لكل منهما، ولقب «خان بهادر» للملا صالح ولقب «خان صاحب» لعبد اللطيف عبد الجليل من قبل حاكم الكويت والحكومة البريطانية، تكريمًا وتقديرا لجهودهما في خدمة الكويت -على حد تعبير التقرير-. وفي هذه المناسبة حضر ما يقارب أربعين شخصا في قصر الشيخ (قصر السيف) كان أغلبهم من أصدقاء المُكرَّمين. وإلى جانب وجود حاكم الكويت في هذا الحفل حضر بعض أفراد الأسرة الحاكمة وكان منهم الشيخ أحمد الجابر الصباح، والشيخ حمد بن مبارك الصباح، كما دُعي بعض أعيان البلد والزوار ومنهم الشيخ خزعل، ونقيب البصرة، والتاجر حمد الصقر، وخان بهادر الملا عبد الله بن عبد الإله.

بدأت مراسم الاحتفال بإلقاء الوكيل البريطاني في الكويت كلمة بهذه المناسبة، وأخرى من قبل الملا صالح ممثلا نفسه وعبد اللطيف عبد الجليل، ثم ألقى سيد عبد العزيز الطبطبائي كلمة بالإنابة عن أهل الكويت هنّأ فيها المُكرَّمين وأثنى عليهما، وشكر فيها حاكم الكويت، وملك بريطانيا الملك جورج الخامس، وجميع رجال الحكومة البريطانية بمن فيهم الوكيل البريطاني كابتن ماكلوم لتزكيتهما بهذين اللقبين (أي «خان بهادر» و«خان صاحب» للملا صالح وعبد اللطيف عبد الجليل، وفي ختام الحفل وقبل توزيع القهوة على المدعوين، قام الملا عابدين بإلقاء قصيدتين بهذه المناسبة.

نستنتج من هذين التقريرين ان الملا عابدين كان شاعر الكويت «الرسمي» - كما وصف في التقريرين البريطانيين - أو «شاعر القصر» أو «شاعر البلاط»خاصة وأن الشعر كان وظيفته الأساسية التي من خلالها يكتسب رزقه، مختلفا بذلك عن الكثير من الشعراء الذين عاصروه وكانوا في حالة اقتصادية أفضل منه. ولهذا كان دائمًا يُستعان به في المناسبات الرسمية مما جعله في صدارة الشعراء في إحياء الحفلات والمناسبات الرسمية لإمارة الكويت دون غيره من الشعراء. ويبدو كذلك من جميع مدائحه في حكام الخليج أنه كان يُمثل بشكل أو بآخر إحدى سياسات الشيخ مبارك الصباح (مُمَثَّلا عن الكويت) في توطيد علاقاته السياسية والاجتماعية مع شيوخ الخليج وحكامها وغيرهم من الشخصيات التي كان لها وزن سياسي واجتماعي في المنطقة، خاصة وأنه اعتبر شاعر «البلاط الكويتي» حتى عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح، ما يعني أن شيوخ الكويت الذين حكموا الكويت بعد الشيخ مبارك استمروا على منهج الشيخ مبارك باعتبار الملا عابدين - في التعبير الحالي - «وزير إعلام» الكويت.

أهم دواوينه

رغم فقدان وضباع أغلب دواوينه العربية والفارسية التي طُبع معظمها في بومباي في الهند وفي مصر على نفقة بعض تجار الكويت، لحسن الحظ ذَكرت أسماء دواوينه في فهرس أحد دواوينه المسمَّى «منهج الذاكرين». وهي كالتالي:

1- المواكب الحسينية في المراثي ومدائح الأئمة.

2- الفرائد الهجرية.

3- الفرائد الحائرية.

4- روضة العارفين.

5- عشرة الأسفار «فارسي»

6- بهجة الأنظار.

7- آيات الصباح.

8- موعظة الرجال وُبلْغة الماّل.

9- الروض الرزين بطرز مثنوي (فارسي).

10- مجد الملوك سيرة الأحمدية حالات عجمها الكويت وجماعة إحسائية عربية.

11- سراج الوهاج في مسافرة الحجاج (فارسي وعربي).

12- الدرر المنيفة في سجايا مشايخ الخليفة.

13- الرحلة الكويتية الفيلكاوية الخضرية.

14- بُردة المحسنين في مدائح ومراثي الأئمة (فارسي).

15- درر الفضلا در مدائح وتاريخ علما سنة وفاة ايشان با سائر سادات امامية (فارسي).

16- رسالة إثبات الروابط في الرد على منكرى الوسائط بأدلة وبراهين قاطعة.

17- مرءاتِ العارفين (فارسي).

18- ارمغان نامه (فارسي).

19- زهور الزائرين ورفتن مصنف بازوار بزيارت بي بي حكيمة دركوه ديلم (فارسي).

20- بهجة الناظر في أحوال المسافر.

21- جامع الآيات عصري (فارسي).

22- تذكار المنعمين.

23- تغذية الأرواح ومنشئة الأفراح.

24- المحاورات الخليلية.

25- منهج الذاكرين (فارسي).

26- قبائح وفضائح فسقة العجم (فارسي).

27- داستان هنكامه قصر كنار ومحاربه شيخ مذكور خان باشيخ محمد ابن احمد خلفان حرمي (فارسي).

28- كوكبة السعودية.

29- عصريات البديعة (فارسي وعربي).

30- الرحلة العمانية.

31- الرحلة القطرية.

32- الرحلة العبادانية

33- القرايض والعمانية.

34-. الرحلة الرياضية.

35- جسيم التواريخ.

36. مراتب على حضرت رضا شاه بهلوي (فارسي).

37- الرحلة الشابورية: اسمها تاريخها.

38- الرحلة الهندية.

39- سحر بابل ونديم كامل.

40- موعظة الرجال وبلغة المال.

تكمن الأهمية التاريخية لمؤلفات الملا عابدين الشعرية، ليس فقط في قيمتها التعبيرية، من مديح وثناء على شخصيات عرفناها في تاريخ الكويت، بل بمجرد التمعن في تلك الأشعار التي ذكرت هؤلاء الشخصيات وتلك المناسابات والتواريخ التي عبّر عنها لسان الملا عابدين تارة وقلمه تارة أخرى، نستطيع تتبّع بعض الأحداث التاريخية المهمة، سواء تلك التي تخص الكويت أو تلك التي تخص منطقة الخليج، خاصة وأن الملا عابدين في الكثير من شعره يذكر المناسبة التي حثته على كتابة بعض من تلك الأبيات (كمناسبات عقود الزواج والمواليد لبعض أفراد الشيوخ).

وهو يذكر في بعض الأحيان وصفًا لرحلاته أثناء سفره من بلدٍ إلى آخر، أو حتى أثناء مرافقته للشيخ مبارك الصباح للمحمرة والفيلية. وهذا بدوره يجعلنا نسير معه في قراءة جزء من تاريخ الكويت بشخصياتها المختلفة التي قد لا تكون مُدوَّنة من قبل بعض المؤرخين الأوائل. كما إن إلقاءه الشعر في مناسبات معينة وفي حفل افتتاح بعض المساجد والحسينيات في عهد الشيخ مبارك وما بعد (كما فعل لحسينية معرفي وحسينية عاشور وحسينية سيد علي الموسوي والحسينية العباسية ومسجد عبد الله العالم) يثبت لنا التاريخ الذي تأسست فيه تلك الصروح الدينية التي لا زالت قائمة حتى يومنا هذا. لذا فإن القيمة التاريخية لأشعار الملا عابدين توازي القيمة الشعرية أيضا.

