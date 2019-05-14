مصابيح

تجربة بعد اخرى، يؤكد الفنان النجم محمود بوشهري انه صديق الكاميرا، يعرف اسرارها، ويجيد التعامل معها، من خلال ما يقدمه من شخصيات، حتى لو كانت تلك الشخصيات محددة.. وضيقة، لانه يمتلك المقدرة على تحويل الهوامش الى اساس والشخصيات العابرة، إلى مضمون وحضور.

خلال الدورة الرمضانية الحالية، يطل علينا عبر مسلسل «مني وفيني» الى جوار الفنانة صمود في تجربتها الانتاجية الثانية بعد مسلسل «عطيتك عيوني» الذي كان بوشهري قد شارك ايضاً في بطولته، وهنا في هذا العمل الجديد يجسد بوشهري شخصية «سعد» حيث ذلك الشاب المكافح الذي يمتلك بسطة في سوق الجمعة.. ويعيش قصة حب مع «حنان» ولانريد ان نذهب الى التفاصيل لانها ستنقلنا بين منطعفات عدة بينها ما هو كوميدي.. حيث المواقف المكتوبة بعناية، وبينها ما هو تراجيدي، ستكشف عنه الايام والحلقات المقبلة.

الفنان محمود بوشهري، يمتلك المقدرة للانتقال بين الحار والبارد، وبين الكوميديا والتراجيديا، وبقية مفردات الفعل الدرامي وبلياقة وحساسية عالية، لما يمتلكه من حضور وعلاقة وخبرة عريضة في التعامل مع الاداء التلفزيوني، لذا يظل واحدا من ابرز ابناء جيله على صعيد الخبرة والتجربة والنضج، وهو في مسلسل «مني وفيني» تأليف الهنوف واخراج عبدالرحمن السلمان، لا يلجأ الى حلوله الجاهزة، لانه امام شخصية تتطلب منه الاشتغال وتفكيك وتحليل الشخصية، خصوصاً وان مشاهده تجمعه مع كوادر ذات لياقة عالية ومنهم الفنانة صمود وشقيقه عبدالله بوشهري وايضاً سعود بوشهري.

محمود بوشهري في «مني وفيني» يحقق نقلة اضافية، من خلال التعاون مع المخرج الشاب عبدالرحمن السلمان الذي يعي تماما قدرات محمود لذا يظل يطلب منه ما هو ابعد.. وما هو اضافي، ويبدو انه افلح فيما يريد.. ليس من محمود فقط، بل من بقية الكوادر التي نراها تمثل وبشكل اضافي امام كاميرا المخرج الشاب عبدالرحمن السلمان.

محمود بوشهري، عبارة عن مسيرة عامرة بالخطوط البيانية، التي راحت تتصاعد مقرونة بالنضج والاحترافية.

البداية الحقيقية كانت مع مسلسل «دروب الشوك - 1999» وان ظلت المحطة الابرز في مراحل البداية هي مسلسل «الحياة امرأة - 2001» و«ثمن عمري - 2002» مروراً بمسيرة طويلة ومتسارعة ومزدحمة بالاعمال» حيث يتراوح معدل الأعمال التي يقدمها في كل عام بين «3-4» اعمال، راحت تتقلص في العامين الاخيرين، لاختياراته، وتعاونه مع عناصر يعرفها.. وتعرفه.

واليوم بعد مرور ثلاثة عقود.. من بدايته واحترافه، نحن امام فنان من نوع مختلف.. فنان يعي ابعاد حرفته، يختار بعناية، يصنع من الشخصيات التي يقدمها محاور.. ومضامين.. وابعاداً اضافية، يجعلها تبوح وتنطق وتعيش.

محمود بوشهري في «مني وفيني» ليس مجرد ممثل أو نجم.. بل فنان محترف.. صقلته الايام والتجارب.. فكانت تلك الكينونة المقرونة بالاحتراف.. حيث يضحكنا ويبكينا في الحين ذاته.. وهو يقدم لنا رومانسية عالية بالاشتراك مع صمود.

كل ما نقوله.. تأملوا اداء محمود بوشهري فهو يحلق في منطقة ثرية.. وعميقة.. وتؤشر إلى فنان حقيقي لا يمثل بل يعيش.. وهنا الاختلاف عن الاخرين.

