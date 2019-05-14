مصابيح

يعرف للكاتبة المتميزة منى الشمري، خلال الدورة الرمضانية الحالية عملين جديدين هما «لا موسيقى في الأحمدي» عن روايتها التي تحمل نفس الاسم والتي فازت بجائزة الدولة التشجيعية. وأيضاً مسلسل «امنيات بعيدة».

والحديث عن الكاتبة المتميزة منى الشمري، يعني الحديث عن الاحترافية العالية المستوى على صعيد الكتابة، والتي استطاعت تحقيقه ان تحقق حضورها وبصمتها، وهكذا الامر على صعيد الكتابة الروائية، وتجربتها السابقة في «كحل أسود قلب أبيض» مع المخرج محمد دحام الشمري والمنتج عبدالله السيف وقد تحققت بمواصفات إنتاجية تليق بقيمة ومكانة عملها الروائي، لتذهب التجربة إلى فضاءات وقيم عالية، رسخت اسمها وحضورها وشكلت نقلة في صناعة الانتاج التلفزيوني التراثي على وجه الخصوص.

واليوم في «لا موسيقى في الاحمدي» وتشتغل مع ذات الثنائي، الذي يؤمن بانه امام كاتبة متميزة تعى حرفتها، تشتغل بمعايير اضافية ثرية.. وعميقة.. وذكية.. لذا تأتي التجربة عامرة بالوجوه والشخصيات والاحداث التي توثق مرحلة.. وتحلل معطياتها ودلالاتها.. وصراعاتها.

لا شيء مجاني عند الكاتبة مني الشمري لذا تشتغل بعمق على الشخوص والشخصيات والاحداث وأيضاً المضامين المحورية، ما يمنح التجربة تلك الابعاد التي تدعو للتحليل والتأمل.

الكاتبة منى الشمري، من تلك النوعية من الكاتبات التي تطبخ على نار هادئة.. لانها تمتلك الزاد.. والعمق.. والارث الإنساني، الذي يمنحها تلك الخصوبة في الكتابة.. لذا تأتي أعمالها بنسق.. ومضامين مختلفة.. وشذية.

فما أروع ان يمتلك الإنسان زاده.. وعمقه وارثه.. وتجربته.

وعلى المحبة نلتقي،

