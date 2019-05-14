مصابيح

استهلت الفنانة هند البلوشي حديثها مع «النهار» بتوجيه التهنئة لجمهورها في كل مكان، واشارت الى عدد من الاعمال التي انجزت خلال الفترة القصيرة الماضية.

حيث بادرتنا الفنانة هند البلوشي بقولها:

اهنئ الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك، حتى ونحن اليوم نقترب من اليوم العاشر تقريباً.. وانا سعيدة بما تحقق الاعمال الدرامية المحلية من نجاح واقبال جماهيري عالي المستوى. وهذا ما يؤكد جدية التوجه والانجاز.

خلال الفترة الماضية انجزت مسلسل «25 دقيقة» تأليف سحاب واخراج سائد الهواري، وفي العمل ابراهيم الحربي وعبدالله بوشهري واحمد السلمان وضيف وعدد اخر من النجوم. شاركت ايضاً في احدى حلقات «رامز في الشلال» والذي صورته في اندونسيا.. وانا سعيد بالتجربة، رغم مفارقاتها ومفاجآتها.. ورعبها.

سعيدة جداً بالنجاح الذي تحققه اختي مرام «شفاها الله» في مسلسل «دفعة القاهرة» وايضاً شقيقتي مي البلوشي في مسلسل «افراج مشروط» وايضاً الاكتشاف المتمثل ببنت شقيقي «شيماء» «ابنة محام» في مسلسل «لا موسيقى في الاحمدي».

نعم هناك أكثر عن مفاجأة قريبة جداً.. وكل ما اقوله.. عساكم من عواده.. وكل عام وانتم بخير.

