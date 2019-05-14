مصابيح

«وراء كل نجم في رمضان شخصية أو مهنة يظهر بها لجمهوره»، هو التعبير الأنسب الذي يصف أدوار الفنانين في الماراثون الدرامي خلال الشهر الكريم، حيث اختار الكثير منهم بعض الشخصيات الصعبة والشاقة، في محاولة للظهور بشكل مختلف أمام جمهوره.. وفي التقرير التالي، نرصد بعض شخصيات نجوم الفن في رمضان.

الفنانة مي عز الدين، التي تشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل «البرنسيسة بيسة»، تظهر في شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية باسم «بيسة» تعمل معلمة في إحدى المدارس، والثانية هي الجدة الشريرة «سكسكة» والتي تخرج من السجن بعفو صحي وتثير الكثير من المشكلات، لتدور العديد من المواقف الكوميدية بينهما، والعمل من إخراج أحمد كريم.

أما الفنان محمد عادل إمام فيظهر في شخصية شاب يمارس مصارعة الشوارع ضمن أحداث مسلسله «هوجان»، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة «هوجان» في الأفق، ويصبح واحداً من صفوة المجتمع، ويشارك في بطولة المسلسل كريم عبدالعزيز وعبير صبري، والعمل من إخراج شيرين عادل. ويظهر الفنان محمد رمضان ضمن سياق مسلسله «زلزال»، في أكثر من مهنة، منها جرسون، وبائع فول وعامل فراشة، حيث يجسد دورين، دور «أب وابن» الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقي فتاة في منطقته، ويقع في غرامها، ويظل يطاردها كي يرتبط بها، إلا أن والدها الذي يعد من الأثرياء وهو الفنان ماجد المصري، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان في أزمات وصراعات، والعمل من إخراج إبراهيم فخر الدين.

أما الفنان أحمد السقا، الذي ينافس في الماراثون الرمضاني بمسلسل «ولد الغلابة»، فيجسد شخصية رجل صعيدي يُدعى «عيسى» يعاني الفقر، ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

ويظهر الفنان أمير كرارة في شخصية مختلفة عن شخصية في الأجزاء الأولى من مسلسل «كلبش»، ففي الجزء الثالث «كلبش 3» يتقدم أمير كرارة «سليم الأنصاري» باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكه القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هيدي كرم، هالة فاخر. وتدخل الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني بمسلسل «زي الشمس»، حيث تظهر في صورة محامية يتعرض شقيقها إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقته في البحث عن قاتله. «زي الشمس» بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وسوسن بدر وأحمد مالك وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز الذي حل بديلاً للمخرجة كاملة أبوذكري.

