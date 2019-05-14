مصابيح

تناولنا في الحلقة السابقة رؤية محمود عبدالعزيز وكيفية اختياراته لأعماله وروح الهواية التي يتعامل بها مع فنه وكذلك رؤيته للوسط الفني والمنافسة الحامية التي يشهدها دائما وكذلك مفهومه للنجومية وكيف واجه إشاعة اعتزاله وسر ابتعاده عن اللقاءات الإعلامية والمعاناة التي واجهها في بداية دخوله إلى عالم الفن الذي عشقه منذ طفولته وجو الأسرة والعائلة الذي يفصله وكيف حصل على لقب «الساحر صانع البهجة» وخلال هذا الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة نواصل الكشف عن جوانب وملامح أخرى من شخصية هذا الفنان الكبير.

كان مسلسل «رأفت الهجان» الذي قدمه في ثلاثة أجزاء في نهايات الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي محطة مهمة ومن العلامات الفارقة جدا في المشوار الفني لمحمود عبدالعزيز بل ان هناك من النقاد من اعتبره أهم عمل قدمه عبر تاريخه الفني كله وقد زاد هذا المسلسل من شعبية وجماهيرية هذا النجم بشكل هادر وكاسح ويرجع ذلك لطبيعة الشخصية الوطنية التي قدمها خلال هذا العمل وبطولاتها الملحمية للدرجة التي قال عنها احد علماء الاجتماع المرموقين أن هذا العمل أعاد إحياء الروح القومية وإذكاء روح الانتصار والبطولة والفخر والإحساس بالعزة عند الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج.

وإذا كان هذا الحال والصدى لهذا العمل ولهذه الشخصية فماذا كان رأى مبدعها ومن جسدها وكيف تعامل معها وبأي إحساس اكتشف جوانبها؟ كان هذا هو السؤال الذي وجهته لمحمود عبدالعزيز في أحد اللقاءات التي جمعتني به بعد النجاح الهائل لفيلمه المدهش الساحر وكان هدفي أن استعيد معه ذكريات نجاح هادر مازال في عقل وقلب جمهوره.. قال: «بعد أن شرد بذهنه برهة»: أنا من الجيل الذي عاصر نكسة يونيو 1967 وكان وقتها عمري 20 عاما تقريبا وكان إحساسنا بالمرارة كطلبة في الجامعة لا يمكن وصفه خصوصاً ونحن لم يخطر ببالنا كمصريين أن تقع هذه الهزيمة على الإطلاق فقد عشنا قبلها مداً قومياً هائلاً وكان حماسنا كشباب لا يوصف كنا نريد أن نفعل أي شيء نسترد به كرامتنا كمصريين وعرب. ويواصل «استرجعت مرارة تلك الفترة- وبشكل كامل- عندما عُرض على فكرة وسيناريو «الهجان» ومثل أي مواطن مصري لم أكن اعرف شيئا عن هذه الشخصية لأنها كانت من ملفات المخابرات المصرية المحاطة بالسرية ولا يتم الكشف عنها ومنذ الوهلة الأولى وجدتني أسير «الهجان» وانتابتني أحاسيس لا حصر لها فهي كشخصية درامية ذات ثراء ومشاعر جياشة ورائعة تغرى أي ممثل والاهم من هذا كله هو بطل قومي «أسطوري» عاش مواقف لا يتحملها بشر وكان مستعد للتضحية بحياته من اجل وطنه وأمته وقلت لنفسي وقتها ولصالح المرسى الذي كتبها بعبقرية وللمخرج يحيي العلمي لو قدمت هذه الشخصية وهذا العمل في مشواري الفني كله فهذا يكفيني».

وهل توقعت كل هذا النجاح الهادر والصدى الواسع والمشاعر المنعمة بالوطنية التي أحدثتها هذه الشخصية وهذا العمل؟ وكان هذا هو سؤالي الثاني حتى اجعله يسترسل أكثر.. فواصل قائلاً: «بكل تأكيد توقعنا النجاح ورد الفعل الايجابي- رغم أن توقع النجاح لأي عمل فني أمر صعب جدا- لكن- وللحقيقة- كل الصدى وهذا النجاح الكبير فاق كل توقعاتنا لدرجة أن الناس كانت عندما تقابلني في الشارع يقولون لي لقد بكينا على موت «الهجان» لقد حزنا جدا على انتهاء الحلقات بل أن بعضهم كان يطلب أجزاء جديدة من العمل رغم علمهم أن هذا صعب جدا لان قصة «الهجان» قد وصلت بالفعل إلى نهايتها كما قدمها العمل.. وهذا الصدى ورد الفعل التلقائي من جانب الناس العاديين تجاه شخصية هي بالفعل «بطل قومي» أكد لي أن شعبنا المصري والعربي- بحكم ما لمسته من ردود فعل هائلة في البلاد العربية- شعوب ترفض الهزيمة وبداخلها دائما إحساسها بالقوة والنزعة القومية لديها لا حدود لها».

رغم هذا الإحساس الوطني الهادر داخل محمود عبدالعزيز فغنه كان دائما عازفا عن الحديث في السياسة ولا يحب الحديث فيها ولا يحب الدخول في مناقشات وجدل سياسي ويقول «أنا فنان مليش دعوة بالسياسة أنا اتركها للسياسيين وقبل أن أكون فنان أنا مواطن مصري عربي تهمني بلدي وعروبتي ومستعد أن أقدم أي شيء من اجل الحفاظ عليها» وقلت له يوماً وكان يردد دائما هذا الرأي: ولكن ما تقوله الآن هو عين السياسة. فقال «إذا كان الأمر هكذا فأنا سياسي لكني كنت اقصد المشاركة السياسية المباشرة الواضحة أنا لا أصلح لها أنا ملعبي الفن وأهل السياسة لهم ملعبهم.

والحقيقة أن ما قاله محمود عبدالعزيز عن موقفه من السياسة كان نوعاً الهروب والمراوغة لكي لا يدخل في أي جدل سياسي لأنه منذ أن قدم «الهجان» أصبح في نظر الكثيرين صاحب موقف سياسي واضح ومعلن وقبل الهجان كانت له أراء سياسية لم يكن يعلنها على الملأ لكن مواقفه السياسية كانت واضحة بعد أن أعلن كراهيته الشديدة لإسرائيل وقال عنها كيان صهيوني عدواني مغتصب ودموي ويحتل ارض عربية بالقوة وينكل بأهلها وأكد انه ضد أي سلام مع هذا الكيان وانه يرفض أي نوع من التطبيع معها سواء كان تطبيعاً سياسياً أو ثقافيا أو اقتصاديا أو فنياً.. وعندما طيرت وكالة «رويتر» خبراً لسانه قالت أكدت فيه على كراهيته لإسرائيل وانه ضد أي نوع من التطبيع معها قال: «أنا لم التق مطلقاً مع أي صحافي من «رويتر» ولم أصرح بكلام عن إسرائيل لأي وسيلة إعلامية ليس خوفاً من أي إنسان أو كيان أو مسؤول ولكن لأنني لا أطيق أن يذكر لساني اسم هذه الدولة لكن اذا كانت «رويتر» قد قالت على لساني هذا الكلام فشكرا لها لأنها عبرت بالفعل عما في قلبي وعقلي»

كان الموضوع والصراحة والصدق مع النفس ومع الآخرين والحرية في الرأي والتعبير ليس عن المواقف السياسية وما يكرهه أو يحبه ولكن في كل المواقف من السمات الواضحة والمميزة لهذا الفنان الكبير كان دائما يرى أن الصدق والصراحة هما اقصر وأسرع الطرق التي تؤدي إلى الحقيقة والفهم- كانت قناعاته راسخة أن إسرائيل دولة عنصرية قامت على القوة والعربدة ولا تعرف لغة غير قوة السلاح والعنف وانه لا جدوى من أي سلام معها وأنها حماية أميركية وأميركا تعتبرها ابنتها وتدافع عنها دائما رغم إرهابها وكان يرى أن السلام القائم حاليا معها سلام حكومات وليست نتيجة إرادة ورغبة الشعوب العربية حيث كان يرى أن الشعوب مغلوبة على أمرها وان القرارات في بعض الأحيان لا تعبر عن إرادة الشعوب ويدلل على ذلك بقوله: «لو سألت أي مواطن عربي لديه أي قدر من الإحساس بالوطنية والعروبة الحقيقية.. هل توافق على سلام وتطبيع علاقات مع هذا الكيان العنصري.. ستكون إجابته الفورية «انه ضد أي كيان يغتصب أرضاً عربية وينكل ويشرد أهلها ويقتلهم.. وسألته هل ترى في السياسة الآن أن البقاء للأقوى؟ قال وقد بدأ عليه الزهق والملل من الحديث في السياسة التي لا يحب كثيرا الحديث فيها رغم مواقفه القوية والواضحة حيالها: «في السياسة نعم نحن نعيش صراع إرادات وصراع قوة والصراع القادم لن يكون فيه البقاء للأقوى فقط بل أيضا للأذكى والأكثر قدرة على الدفاع عن مصالحه العالم يدار الآن وفق هذه النظرية ومن يرى ماذا سيحدث غداً لكني أرى أن العرب أقوياء جدا إذا آمنوا بقوتهم بشكل حقيقي ونحن في مصر لم نحصل على أرضنا وكامل حقوقنا ألا من خلال القوة فلو لم نحارب وننتصر في 73 لكانت سيناء محتلة إلى اليوم»

نوع آخر جبار وخارق من القوة كانت داخل شخص كفيف لا يرى فاقد البصر لكنه يملك بصيرة تجعله يتغلب على أصحاب النظر لذلك كان يرفض أي تعامل معه على انه رجل «أعمى» أو عاجز انه «الشيخ حسني» الشخصية التي تبدو وكأنها أسطورية أو تراثية التي قدمها محمود عبدالعزيز في تحفته السينمائية الرائعة «الكيت كات» بداية التسعينيات عن رواية مالك الحزين لإبراهيم أصلان وإخراج داود عبدالسيد.. وفي يقيني أن هذه الشخصية وهذا الفيلم من أهم أفلام محمود عبدالعزيز على الإطلاق واذكر أنني من شدة إعجابي المستمر والدائم بهذا الفيلم وهذه الشخصية قلت له وكأني أهنئه على كل ما حققه من نجاح رغم انه وقتها قد مضت على عرض الفيلم ما يقرب من 10 سنوات: لو دخل هذا الفيلم القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على الاوسكار لكانت جائزة التمثيل من نصيبك فقد تفوقت على العالمي الكبير «آل باتشينو» عندما قدم دوراً مشابها في فيلمه الشهير «عطر امرأة»

قال بتواضعه المعهود: كفاية عليا الأوسكار اللي اخدته.. حب الناس الكبير وإعجابهم الهائل بالفيلم وبالشخصية والنجاح الكبير اللي حققه في مصر وكل البلاد العربية ده بالنسبة لي أهم من مليون اوسكار وكفاية عليا جايزة مهرجان دمشق ومتنساش أن الشيخ حسني ده بتاعنا أحنا مننا مالنا إحنا ومال الاميركان.

وكانت هذه الشخصية من أكثر الشخصيات الدرامية التي أحبها محمود عبدالعزيز ووقع في غرامها بشكل حقيقي عندما عرض عليه المخرج داود عبدالسيد معالجة الفيلم على الفور قرأ محمود رواية «مالك الحرية» وتقابل مع كاتبها إبراهيم أصلان ليعرف أكثر عن تفاصيل الشخصية وجلسات عمل مكثفة مع عبدالسيد وصلت لمدة 6 سنوات كاملة يبحثان عن منتج للفيلم حتى تحمس له حسين القلا وقام بإنتاجه ولا أنسى تعليق رائع للفنان الكبير عن هذه الشخصية قال فيه «الشيخ حسني هذا الإنسان الكفيف الفاقد لرؤية الوجوه والأشياء والعالم من حوله جعلني أنا شخصيا الإنسان المبصر أتمنى أن تكون بداخلي قوة بصيرة هذا الرجل.. لذلك أحببته وقضيت وقتاً طويلا متفرغا تماما لدراسة شخصيته وكيفية تجسيدها وكثيرا من الناس قالت لي إنهم يعتقدون أن الشيخ حسني شخصية حقيقية موجودة بالفعل واعتبرت هذا قمة النجاح». كان محمود عبدالعزيز يكن تقديرا واحتراماً من نوع خاص للمخرج الكبير رأفت الميهي الذي ادخله إلى عالم «الفانتازيا» من خلال ثلاثة أفلام تعتبر من أهم وانجح افلامه «السادة الرجال»- «سمك لبن تمر هندي»- «سيداتي آنساتي» وفي هذه الأفلام قدم النجم الكبير الكوميديا بأسلوب جديد وراق.. وكانت الكوميديا التي تشكل ملمحاً مهما من ملامح شخصية الإنسانية بعيدة - إلى حد ما- عن أفلامه السابقة التي قدمها عبر مشواره الحافل قبل لقائه بالميهي صحيح معظمها حققت النجاح والشهرة الواسعة له كبطل سينمائي وفتى أول ونجم شباك لكن محمود كان في شوق للكوميديا القريبة من قلبه والتي تمثل جزءاً من شخصيته ومع الميهي انطلق في هذا الاتجاه بعد أن تم اكتشاف مساحة البسمة.. وهذا التحول جعله لا يتخلى عن الملمح الكوميدي في معظم أفلامه بعد ذلك بعدما وجد رد الفعل الايجابي للغاية من الناس.. وسألته: أين تضع الجمهور عند اختياراتك؟ قال: «نحن نقدم فناً للناس الجمهور هو من يصنع الفنان لكن على الفنان أن يسير بوصلة جمهوره نحو الجيد مهما اختلفت أذواقهم ومستوياتهم ودرجاتهم ولا تصدق أي فنان يقول لك أن الجمهور ليس في حساباته عند الاختيار- إذا كان يختار من الأصل- الاستقبال الجيد من جانب الجمهور لما يقدمه الفنان يمنحه طاقة ايجابية هائلة ويجعله يشعر بالمتعة التي لافعالها.. متعة لان حب الناس وتقديرهم لا يقدر بأي ثمن». وهناك متعة أخرى تمثل له ركنا كاملاً من السعادة يعيشها محمود عبدالعزيز بكل جوارحه.. وهي السينما- فهو يكون في قمة متعته وسعادته وهو أمام كاميرات السينما ورغم نجاحاته في المجالات الفنية الأخرى ألا أن السينما تمثل له حالة خاصة جداً يقول عنها «وأنا أمام كاميرات السينما اشعر أنني طائر يحلق في الهواء ويرفرف بجناحيه سعيداً» وكان السؤال الذي فرض نفسه وأنا اعلم ذلك عنه.. إذا لماذا تبتعد عنها بين وقت وآخر؟ قال بنبرة سعادة واضحة «لأني أحبها وطالما انه في حالة الحب هذه مع السينما أفضل دائما أن أقدم لها كل جميل ولا أحب أن أهينها واهين نفسي بأعمال اقل في المستوى وعند ما تحب شيئا بهذا الشكل فإن أول تعبير عن هذا الحب أن تحافظ على هذا الشيء وان تحفظ له جماله ورونقه».

والحقيقة أنني كنت أرى في هذا بعض التناقض في شخصية هذا الفنان الكبير لكنها قناعاته فهو بالفعل عاشق للسينما لكنه يبتعد عنها عندما لا يجد الجيد الذي يقدمه فيها. أيضا يحب الغناء جداً وفي فيلمه الشهير «الكيف» كانت الأغنيات التي قدمها في هذا الفيلم تباع في الأسواق على «شرائط كاسيت» استغلالا للنجاح الجماهيري والفني الهائل الذي حققه الفيلم بعدها تلقي عروضا كثيرة من شركات الكاسيت ليقدم البومات غنائية بعدما حققت أغنياته النجاح والرواج وكانت المفاجأة أن محمود عبدالعزيز رفض هذه العروض جميعها رغم حبه الشديد للغناء ورغم ما كانت ستدر عليه من أموال وأيضا تضمن له تواجداً ناجحاً في بورصة الغناء.. وقال «أقدم أغنيات درامية في أعمالي شيء طيب ولا بأس به.. لكن أتحول لمطرب وأقدم للناس البومات غنائية لأ.. ده مش شغلي ولا دي سكتي» وسألته: ولكن هناك من قال انه بعد نجاحك في «الكيف» والأغنيات التي قدمتها في أفلامك أصبحت تشترط وجود أغنيات في أفلامك؟ قال: «مستحيل افرض شروطي بهذا الشكل أولاً أنا مش مطرب ولو عايز ابقى مطرب كنت وافقت وطرت من الفرح لما الموسيقار الكبير كمال الطويل قال لي: «يا حودة أنا نفسي اعمل لك لحن» شكرته واعتذرت له وقلت يا أستاذ هو أنا أطول أغنى من الحان كمال الطويل !! وفهم من ردي انه اعتذار مهذب». ورغم أن النجم الكبير يبدو إنسانا قدريا جداً في كثير من تصرفاته وتلقائيته ألا انه في نفس الوقت شخص قلق إلى أقصى درجة.. وكنت أرى أن هذا نوع من التناقض فهما صفتان لا تلتقيان في شخص واحد.. سألته: ازاي التناقض ده يا استاذ؟ قال بهدوء: مفيش أي تناقض أنا بالفعل بداخلي مساحة هائلة من القدرية كإنسان.. لكن طبيعة عملي هي المرادف للقلق ولو سألت أيا من زملائي نور الشريف وأحمد زكي فاروق الفيشاوي ستجد مساحة القلق عندهم جميعا نحن نعمل في مهنة زادها القلق الدائم».

أما اغرب هواية كان يمارسها لكي يتغلب على قلقه فهي الرسم يقوم برسم لوحات تشكيلية يفرغ فيها شحنات قلقه ثم بعد ذلك يمزقها ولم يفكر مطلقا في أن يحتفظ بواحدة منها رغم أن هناك من يقول له أنها لوحات رائعة لكنه لا يرى ذلك ويراها مجرد وسيلة للتنفيس عن قلقه وأحداث حالة التوازن في داخله.

لكن الغريب حقا- وربما غير المفهوم هو احتفاظه في مكتبه بصورة زيتية «للملك فاروق» ملك مصر ويكن له إعجابا خاصا ولا تعلم هل هو إعجاب بالشخص أم بالصورة نفسها كلوحة فن تشكيلي وإذا سألته عنها.. يقول له كلمة واحدة «صاحبها برنس».. والمدهش أن محمود عبدالعزيز كان المرشح الأول لتجسيد شخصية الملك فاروق في فيلم «امرأة هزت عرش مصر» التي قامت ببطولته نادية الجندي لكنه اعتذر بشدة وإصرار عن قبول الدور وعن تجسيد هذه الشخصية وعندما تسأله عن الإصرار على الرفض والاعتذار عن تجسيد شخصية أنت شديد الإعجاب بها يجيبك ضاحكا «أنا حر اقبل ارفض أنا حر».

