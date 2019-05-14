إيمانيات

بُنيت قيم الإسلام على الرحمة والرأفة والشّفقة والتّعاون والتّكافل، وكان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قدوةً وأسوةً في تجسيد الرحمة قولاً وفعلاً حتى مع أعدائه، وبات التراحم السِّمة الأبرز في المجتمع الإسلامي الأوّل. عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه». الإسلام دين الرحمة والتراحم، طالب المسلمين أن يكونوا دائماً رحماء بينهم، فكانوا كذلك في صدر الإسلام ممتثلين لأوامر الله بالرحمة؛ لأنّها صفة من صفاته «الرحمن الرحيم» ووصف بها نفسه في قوله تعالى: (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ) (الكهف/ 58). وفي الحديث القدسي قول الله لنبيّه: «إنّ رحمتي سبقت غضبي»، ووصف بها رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله تعالى: (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة/ 128)، (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/ 107). وفي حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن لا يَرْحَم لا يُرْحَم»، وقوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء». إنّ المسلمين فيما مضى كانوا أُمّة متراحمة متعاونة يرحم الصغير الكبير ويساعده ويوسع له في مجلسه، روي أنّ شيخاً كبيراً وفد على مجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس منّا مَن لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»، وفي رواية: «ليس منّا مَن لَم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف، وينه عن المنكر»، وعن النبيّ أنّه قال: «ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلّا قيض الله له مَن يكرمه عند سنه». إنّ التراحم يصنع الرحمة، يوجدها، ويؤسّس لها، والرحمة تؤلّف بين القلوب، تزيل الحواجز وتفتح سبل التّعاون والتفاهم. ومن عهد الإمام عليّ (عليه السلام) إلى واليه على مصر مالك الأشتر: «وأشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم، ولا تكوننّ عليهم سَبِعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان: إمّا أخٌ لك في الدِّين، أو نظيرٌ لك في الخلق».

أرأيتم إلى هذه الرحمة والتراحم الذي يوجهنا إليهما الإسلام في القرآن وفي سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثمّ خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه، ثمّ أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: «نعم» في كلّ ذات كبد رطبة أجر». وفي الحديث الآخر الذي حدّث به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن امرأة دخلت النار بسبب قطة حبستها دون طعام ولا شراب، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تلتمس رزقها، ذلك يحثنا على أن نرحم هذه الدواب، وألا نؤذي المستأنس منها ولا نمنع عنه الطعام ولا الشراب وأن نكون بها رحماء؛ فإنّ الرحمة لا تنزع إلّا من قلب شقي. هذه الرحمة سمة الإسلام والمسلمين فتخلقوا بها ومكنوها من قلوبكم لتسود بينكم المحبّة والمرحمة. كونوا كما وصف الله رسوله وأصحابه في قوله تعالى: (مُحمَّدٌ رَّسُول اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الفتح/ 29).

لا نزال في شهر الرحمة، شهر التراحم، شهر الفقراء والمساكين والأيتام، ومخزون الرحمة في يومٍ واحدٍ منه يوازي أضعاف ما هو في بقيّة الأيّام.. فهلمّوا لنغرف من هذه الرّحمة لنكون من المرحومين لا من المحرومين. اللّهمّ إنّا نسألك رحمتك لأُمّتك؛ حتى تتراحم وتقلع عن التنابذ والاختلاف والانقسام، وتكون كما ضرب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم الأمثال: «مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

