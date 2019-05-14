إيمانيات

من المعروف أنّ الإنسان بحاجة ماسّة إلى التربية الشاملة والمستمرّة مدى الحياة. وأنّ هذه التربية إنّما تتحقّق عبر برنامج شامل لكلّ مجالات الحياة ولكلّ مراحلها. وهذا البرنامج التربوي في الإسلام هو برنامج عبادي عام ويتضمن برنامجاً عبادياً خاصاً. والبرنامج العبادي الخاص يتحقق عبر أنواع من العبادات والشعائر التي يعيّنها المعبود الحقّ الذي يعلم مَن خلق، وكيف خَلق، وكيف يوصل ما خلق إلى الأهداف المرجوّة والمنظورة من خلقه. فالإنسان الذي يتشوّق إلى الكمال ويتطلّع إلى السعادة الحقيقية يتطلّع إلى البرنامج الإلهي الذي أخبر عنه تعالى في محكم كتابه حين قال: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) (البقرة/ 185). وقد قال الله تعالى عن ما تمضمّنه القرآن من الهدى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) (الإسراء/ 9). وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك: «هو شهر دُعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجُعلتم فيه من أهل كرامة الله».

والضيافة خُلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى الذي استضاف مخلوقاته في عالم الوجود بالمعنى الواسع للكلمة، وهو يستضيف عباده كلّ يوم في مملكته، ويدعوهم إلى طيب أرزاقه، ويطعمهم على موائده الكريمة الممتدة، كما يستضيفهم في الطاعات والعبادات أثناء الليل والنهار، في كلّ ساعة وكلّ يوم، على مدى الأسابيع والأشهر، ومواسم السنوات، فمن أحبّ الله جلّ وعلا لبّى دعوته وإضافته، وتعلّم منه كيف يحبّ الضيافة أوّلاً، وكيف يراعي آدابها ثانياً. سواء كان هو ضيفاً أم مضيفاً، وقد استضافنا الله تعالى ويستضيفنا.. ضيافة خاصّة في شهره المبارك العظيم، شهر رمضان الذي خَطبَ في شأنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أخر جمعة من شهر شعبان، فقال: «أيّها الناس! إنّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيّامه أفضل الأيّام، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دُعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجُعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفساكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مُستجاب».

لقد فتح الله تعالى أبواب جنانه وأغلق أبواب نيرانه في شهر رمضان، وجعله باباً لضيافة جميع مخلوقاته على موائد أرزاقه الكريمة، فيأكل منها الصغير والكبير، والمؤمن والكافر، والتقي والفاسق، والجاهل والعالم، وذلك حُلُم الله عزّوجلّ، وعطفه على مخلوقاته.. فهو الرحمن جلّ وعلا، يرحم جميع خلقه: برهم وفاجرهم، ولِمَ لا؟ وقد شملت رحمته كلّ شيء، ألم يقل تعالى في كتابه: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) (الأعراف/ 156).

ألم نقرأ في دعاء أمير المؤمنين (عليه السلام): «اللّهمّ إنّي أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء».

والضيف لا يخرج إلّا بكرامة، وكرامة الله عزّوجلّ هي المغفرة وللضيف حُرمة، فكيف إذا كان المضيف من هو واسع المغفرة والرحمة، وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم! المال مالي وأنت عبدي والضيف رسولي، فإن منعت مالي من رسولي فلا تطمع في جنّتي ونعمتي».

وقد عبّر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ما تميّز به هذا الشهر الفضيل بأنّه شهر «دُعيتم فيه إلى ضيافة الله»، فكانت ميزته أنّه شهر الضيافة الإلهية للإنسان. إنّ تسميته بـ«شهر الله» أو «شهر الله الأعظم» بالرغم من أن كلّ الشهور هي شهور الله وكلّ الأزمنة هي لله سبحانه - إذ لا يخرج شيء عن سلطان الله - إنّما هي باعتبار هذه الإضافة التي تعبّر خصائص وميّزات لهذا الشهر لا يمكن أن نجد مثيلاً لها في سائر الشهور.

