إيمانيات

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة/ 183). تتحدّث الآية الشريفة عن الصيام كأفضل وازع نفسي للأُمّة يحافظ على حدود المجتمع ويراعي أنظمته، والصيام واجب ديني في رسالات الله السابقة. وحين يكتبه الله علينا فإنّه لهدف عظيم يعود بالنفع علينا وهذا الهدف هو تقويم سلوكنا وتربية نفوسنا على التقوى: فالهدف من الصيام والهدف من كثير من الشعائر الدينية هو التقوى أيضاً كما صرّح القرآن به في آيات أخرى كثيرة ولكن ما هو التقوى؟

لعلّ الكلمة التي نستخدمها في أدبنا الحاضر بديلاً عن كلمة التقوى وقريبة من معناها هي (الالتزام). ولكن إيحاءات كلمة التقوى أفضل. إنّها تدل على الالتزام خشية العقاب والعمل بشيء (اتقاء) شر معين وبالتالي جعل العمل وسيلة لتجنّب الوقوع في المهلكة. فالتقوى هي التزام واعٍ ومفروض على الإنسان بسبب الأضرار التي تصيبه إن ترك الالتزام. وخلق هذه الحالة في النفس لا يتم إلّا عبر سلسلة من الطقوس والشعائر (والصيام) واحد منها. حيث أنّه يدرّب الإنسان على تجنّب شهواته برقابة ذاتية، وبذلك ينمي عنده موهبة الإرادة. ذلك لأنّ إرادة الإنسان كأي نعمة أخرى عنده تنمو وتتكامل كلّما انتفع بها الإنسان ومارسها عملياً. والصائم يمارس إرادته ضد شهواته فكلّما دعته الحاجة إلى الطعام أو الجنس رفض تلبية هذه الدعوة بقوّة إرادته.

إنّ كثيراً من الناس يحبّون أن يصبحوا صالحين مؤمنين ملتزمين بالرغم من أنّهم لا يصرّحون بذلك، ولكن بعضهم فقط يوفّق لذلك لأنّهم يملكون إرادة قوية. فعلى الإنسان أن يربي إرادته ويدرّبها حتى يستطيع أن يقاوم بها ضغوط الشهوات والصيام واحد من وسائل التربية وتدريب الإرادة. الصيامُ فُرض خلال شهر واحد قد يتصوّره الإنسان طويلاً ولكنّه يجده بعد الممارسة وبعد التصميم على الالتزام به قصيراً ككلّ الأعمال يتصوّرها الإنسان في البدء عظيمة، ولكن بعد أن يعزم عليه يصبح سهلاً وخفيفاً. ولذلك كان من أفضل وسائل التغلّب على الحياة وتهوينها والاستهانة بصعوباتها وهكذا يصوّر لنا القرآن الصيام: (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ) (البقرة/ 184) وهناك تسهيلات أخرى في أداء واجب الصيام منها تغيير موعد الصيام للمسافر والمريض (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة/ 184)، يصومها عن تلك الأيام التي لم يصمها لمرض أو سفر ومن التسهيلات الأخرى إلغاء الصيام اختياراً عن كلّ مَن لا يطيق الصيام، أي كلّ مَن يجهده الصيام ويستنفذ كلّ طاقته كالضعيف البنية والشيخ الكبير، يستطيع أن يصوم أو يبدلّ الصوم بالفدية - بإطعام مسكين واحد عن كلّ يوم يفطر فيه - (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة/ 184) ولكن لمن صام بالرغم من المشقة فله الثواب الأكبر (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) (البقرة/ 184) بشرط أن لا يسبب هذا الصوم ضرراً كبيراً بل مجرد مشقة وحرج (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/ 184) لأنّ ذلك يزكّي نفوسكم ويربّي إرادتكم ويهيء لكم عند الله جزءاً حسناً.

الصيام عبادة الجسد والنفس معاً، وإذا تخلّف أحدهما عن الآخر بطل صيامه، فمَن الناس مَن يصوم صوم الجسد بامتناعه عن الطعام والشراب، ولكن يطلق العنان لنفسه لتخوض في شهواتها، فلا يكف عن الحرام قولاً أو فعلاً، ولهذا قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنّما الصيام من اللغو والرفث». إنّ المتأمّل في الصيام كونه عبادة الجسد والنفس، يجد مفارقة عجيبة، وهي أنّ في صوم الجسد غذاء للنفس، فالامتناع عن الطعام والشراب يضيق على الشيطان مداخله إلى النفس؛ فتكف عن غيِّها وإلحاحها في طلب الشهوات، ولهذا كان الصوم العلاج النبويّ للشباب الذي لا يستطيع الزواج، كما في الحديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءَةَ فلْيتزوج، فإنّه أغَضُّ للبصر وأحصَنُ للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصومِ، فإنّه له وجاءٌ». وفي إشارة عامّة لوقاية الصوم من عموم الشهوات، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصيام جنّة وحصن حصين من النار». فإذا امتنع عن الجسد الطعام والشراب، أغلق على النفس باب الشهوات فطلبت في صيام الجسد الغذاء الذي يتناسب مع فطرتها التي فطرها الله عليها فهي روح، والروح أصلها نفخة من روح الله نفخها في أصل الإنسان وهو آدم (عليه السلام)، يقول الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) (الحجر/ 28-31). فالجسد خلقه الله مSن طين وغذاؤه من الأرض بما يلائم طبيعته الطينية الأرضية، أمّا النفس أو الروح، فعلوية المصدر، وصلاحها في طيب غذائها، المتمثّل في وحي السماء، وهذه كانت وصيّة الله لآدم (عليه السلام) ولذريته من بعده إلى قيام الساعة، قال تعالى: (قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة/ 38)، وقال تعالى عن اتباع الأُمّة لما جاء به النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الحشر/ 7). فعندما تتحرر النفس من أسر الجسد وشهواته تعود لفطرتها العلوية، فتبحث عن غذائها في آيات القرآن، أو في أحاديث وسيرة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فترقى إلى حيث الملائكة؛ فتجذب الجسد ليرقى معها، فيأنس الجسد بنفسه السابحة في روحانيات ونفحات ربّانية، فيستشعر لذة القُرب من الله، فينسى آلامه، بل قد يستعذب العذاب طالما كان في سبيل الله تعالى.

