إيمانيات

«قد أقبل إليكم شهر الله» محمّلاً بالبركة والمغفرة، فهو موقع البركة في أعماركم وأرزاقكم وفي كلّ طاقاتكم، وهو مخزن الرحمة التي يرحم الله فيها عباده بكلّ مواقعها وآثارها وبكلّ فيوضاتها. وإذا عرفنا أنّ وجودنا هو مظهر لرحمة الله، وأنّ النعم التي يغدقها الله علينا هي مظهر رحمة الله فينا، وأنّ طاقاتنا التي أودعها الله في كياننا هي مظهر رحمة الله، وأنّ كلّ ما يحيط بنا؛ وكلّ من يحيط بنا مما يتصل بحياتنا ويغنيها هو مظهر رحمة الله، فكم هي هذه الرحمة الرمضانية التي تختصر رحمة السنة كلّها بالبركة والرحمة والمغفرة. فماذا تنتظر ذنوبنا التي أثقلت ظهورنا، وإحساسنا ومشاعرنا، وجعلتنا نتحرك في أجواء الحياء من الله أنّنا عصيناه وهو يغدق علينا نعمه، كما عبّر عن ذلك الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) في دعائه: «تتحبّب إلينا بالنِعَم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرّنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنّا في كلّ يوم بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمتك وتتفضّل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئاً ومعيداً»، قد أقبل إلينا وهو يحمل لنا المغفرة لذنوبنا.