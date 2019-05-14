إيمانيات

الصائم متقرب إلى الله بعبادة عظيمة في دورة تدريبيّة تمتدّ إلى شهر كامل، وطيلة اللّيل والنّهار، بما يحفظ ظاهراً جوارحه عن المعاصي والحرام، وبما يطهر قلبه وعقله من كلّ مشاعر الكراهية والمفاسد باطناً، وما دام المرء يهدف إلى التقرب إلى الله، لابدّ وأن يكون على قدر هذا التقرب، من تهئية روحيّة وأخلاقيّة يعمل الصوم على توجيهها الوجهة السّليمة. لو حلّلنا موضوعات هذه الدورة، لوجدناها مرتبطة بكلّ شؤون الدُّنيا والآخرة، وبكل أبعاد الشخصية الإنسانيّة. وفعلاً، هي تشكّل الغذاء الكامل لكلّ أبعاد النفس الانسانيّة التي تنغمس في فضاء رمضان، لتتطهّر مما سبق، ولتصبح جاهزةً لتلقّي النورانيّة، حتى تستمر عاماً تالياً تعيش ببركة رحمة الله. ومن بركات الشهر الفضيل الآتي:

- على الصّعيد الجسدي الحركيّ: «صوموا تصحّوا»، فهي تدريب على تحمّل الجوع والعطش والألم والمرونة واللّياقة البدنيّة.

- على صعيد الجانب اللّساني الاجتماعيّ، فهو فرصة للتّواصل الاجتماعي الإيجابيّ، حيث تهدأ النّفوس، وتتهذّب الألسن بذكر الرحمن، وتكون فرصة للتّواصل الاجتماعي الإيجابيّ للتّعاضد والتّعاون مع كلّ أطياف المجتمع. فالغنيّ في هذا الشهر يتحسس جوع الفقير، حيث يتقاسم حبّة التّمر ولقمة الخبز مع أخيه الفقير، وتتضافر كلّ الجهود لتجتمع كلّ فئات المجتمع على موائد الرّحمن، لأنّ الجميع في ضيافة الله خلال شهر رمضان الكريم.

- الجانب النّفسي الانفعالي: «صوموا تصحّوا». تهدأ النّفوس، وتبرد القلوب، وتصبح جاهزةً لتعيش شهر الرّحمن. من هنا، فإنّ الصيام هو علاجٌ للتوتّر والقلق والخوف والحصر النّفسي والاكتئاب والعصبيّة الزّائدة والنفس الغضبيّة وأصحاب الغضب والعنف والعدوان.

- الجانب المعرفيّ العقليّ: الجسد يهدأ، والنّفوس تهدأ، ومعها تهدأ النّفس الغريزيّة، وتترك مجالاً للعقل ليحلّق. من هنا، يصبح العقل أكثر جهوزيّةً للتلقّي، وأكثر قدرةً على التفكّر، وتزداد من خلال قراءة القرآن والذكر والتّسبيحات والدُّعاء، وقراءة ما تيسّر من كتب العلم والمعرفة، ومشاهدة ومناقشة أهل العلم والمعرفة.

- الجانب الروحيّ: إنّه شهر الرّوح، يطلب من النفس أن تخفِّف الطعام والشراب إلى أدنى حدّ، هو كفاف العيش، ومن القلب أن يبرد ويهدأ، ومن اللّسان أن ينشغل بذكر الله، ومن الجوارح أن تخمد شهواتها، ومن العقل أن يتفكّر.

