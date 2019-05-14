عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح ان ناقلتين سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت وكالة الانباء السعودية واس امس عن الفالح القول في تصريح صحافي ان تعرض الناقلتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية للإمارات قرب إمارة الفجيرة يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.

وأوضح أن احدى الناقلتين كانت في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية موضحا انه لم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين. وشدد الفالح على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أعلنت الاحد أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

ودانت المملكة العربية السعودية الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.ونقلت واس عن مصدر مسؤول بالخارجية السعودية تشديده في بيان على أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.وأكد المصدر تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

الى ذلك استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة في خليج عمان. ووصف الزياني في تصريح صحافي ما حدث بأنه تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير ومهددة حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر.

ودعا المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية الى ممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.وأكد أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحافي تضامن البحرين ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها.

وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين مبينة انه عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.كما دانت القاهرة كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة جميع حدود البلاد البرية والبحرية.

واكد الأردن امس رفضه أي تهديد لأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي.وعبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية سفيان القضاة عن موقف الاردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره.

كما دانت الجامعة العربية والبرلمان العربي الهجوم باعتباره تهديدا لامن الملاحة في الخليج ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

