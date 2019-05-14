عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: وصفت إيران امس هجمات على سفن قبالة السواحل الإماراتية «بالمقلقة» بعد إعلان دولة الامارات والسعودية أن سفنا بينها ناقلتا نفط تعرضت لاعمال «تخريبية»، وطالبت بإجراء تحقيق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة باللغة الانكليزية إن «الأحداث في بحر عُمان مقلقة ومؤسفة».وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الاحد أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ «عمليات تخريبية» في مياهها قبالة إيران. وأعلنت السعودية امس أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا «لهجوم تخريبي» قبالة سواحل الإمارات. ومرفأ الفجيرة هو المرفأ الإماراتي الوحيد المطل على ساحل بحر العرب متجاوزا مضيق هرمز، ممر الملاحة العالمي الذي تعبر خلاله معظم الصادرات النفطية لدول الخليج والذي كثيرا ما هددت إيران بإغلاقه في حال مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

وقال بيان الخارجية الإيرانية إن موسوي «دعا إلى توضيحات» فيما يتعلق «بالأبعاد الدقيقة» لهجمات الأحد على السفن.وقال إن من شأن أحداث كتلك أن يكون لها «تداعيات سلبية على سلامة النقل البحري وأمن الملاحة».وأضاف البيان أن موسوي «حذر من مخططات لعرقلة أمن المنطقة» و»دعا إلى تنبه الدول الإقليمية في وجه أي مغامرة تقوم بها عناصر أجنبية».

من جهته قال حشمت الله فلاحت بيشه عضو البرلمان الإيراني امس إن «مخربين من دولة ثالثة» قد يكونون وراء الهجمات. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء «إرنا» عن بيشه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان قوله «هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة استقرار المنطقة».

