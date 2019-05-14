عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: حذر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، امس من مخاطر نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران فيما توجه وزير الخارحية الاميركي مايك بومبيو الى بروكسل لبحث تطورات الملف الإيراني مع الاتحاد الاوروبي.

وقال هانت للصحافيين في بروكسل «نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع عن طريق المصادفة مع تصعيد غير مقصود» وأضاف أنه يجب عدم إعادة إيران مرة أخرى إلى مسار إعادة التسلح النووي. لكنه أوضح قائلاً: «لا أحد يريد أن تمتلك إيران السلاح النووي».

يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، كانت حذرت بدورها، امس من مغبة التصعيد بشأن إيران. وأكدت أن الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران دعما كاملا، ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر بشأن القضية.

وأضافت موغيريني للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا الموقعة على الاتفاق «سنواصل دعمه قدر ما نستطيع بكل الوسائل وبإرادتنا السياسية».

يذكر أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعد خلال الأيام الماضية بعد إرسال الجيش الأميركي حاملة طائرات إلى الخليج وتلويح إيران بإمكانية استهدافها، لا سيما بعد أن أعلن قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني الأحد، أنه إذا أقدمت أميركا على خطوة فسنوجه لها ضربة في الرأس، بحسب ما نقلته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.

وغيّر وزير الخارجية الأميركي من جدول زياراته الخارجية واستبدل زيارته إلى موسكو كما كان مقررا بأخرى إلى بروكسل لمناقشة إيران والقضايا الأخرى مع المسؤولين الأوروبيين.وأوردت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية أن بومبيو ستوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث الملف الإيراني والتطورات في المنطقة إلى جانب قضايا أخرى مع المسؤولين الأوروبيين، وفقا لمسؤول بالخارجية الأميركية رفض الكشف عن هويته.ولكن لا يزال من المتوقع أن يجتمع بومبيو يوم اليوم في منتجع سوتشي الروسي مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس شؤون الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن وزارة الخارجية الأميركية لم تحدد الاجتماعات التي يشملها جدول أعمال بومبيو، واكتفت بالقول إن بومبيو سيجري محادثات مع مسؤولين من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت الاتفاق المتعلق بملف إيران النووي في العام 2015.

في المقابل نوّه نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني بتعليق إيران تنفيذ تعهّدات كانت قطعتها في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى،.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي مطهري قوله في خطاب أمام المجلس إن «القرار الصائب الذي اتّخذته الجمهورية الإسلامية في ما يتعلّق بتعهّداتها في الاتفاق النووي يظهر أن موقف إيران ليس ضعيفا».وكانت طهران أعلنت الأربعاء «تعليق تنفيذ بعض تعهّداتها» في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى والرامي إلى منعها من امتلاك السلاح النووي.

