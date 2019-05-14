عربيات ودوليات

واشنطن- بغداد- د. ب. أ: حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر للعراق، وذلك بعد أيام من زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبلاد وأكد فيها على الحاجة لضمان سلامة الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين الموجودين بالعراق.

ونشرت السفارة الأميركية تحذيرا أمنيا على موقعها الإلكتروني، طالبت فيه بعدم السفر للعراق، كما حذرت الأميركيين الموجودين هناك بالفعل من «التوترات المتصاعدة في العراق»، وطالبتهم بالحذر.كما دعتهم إلى تجنب الأماكن المعروفة بتجمع أميركيين فيها، وكذلك بعدم الإفصاح عن الهوية قدر الإمكان. وكان بومبيو قام بزيارة مفاجئة للعراق مؤخرا، شدد فيها على الحاجة لضمان سلامة الأفراد الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين في البلاد.وجاءت الزيارة بعد تصريحات لمسؤولين أميركيين بأن هناك مخططات إيرانية غير محددة لإلحاق أضرار بالمصالح الأميركية في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

