عربيات ودوليات

بيروت- أ. ف. ب: طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها «العفو» الدولية و«هيومن رايتس ووتش» امس المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف من المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي. وحضت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على «التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين». ومنذ بدء النزاع في العام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري «مخالفات خطيرة وصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم» إذ «مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري؛ كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلّحة معارضة للدولة أو على يد تنظيم» (داعش). وشددت المنظمات على ضرورة «انهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي» عبر «الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا». ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء مخطوفين أو معتقلين لدى أطراف النزاع كافة أحياء أو أمواتا.

ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على «الإخوان المسلمين» وينشط من لندن وجود نحو مئتي ألف مفقود في سوريا، نصفهم تقريباً في سجون النظام. وتغرق عائلات المفقودين في دوامة من القلق والشك وينفق أفرادها مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة لدى مختلف أطراف النزاع. واقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات بينها «الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري والخطف والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز» و«إعادة جثامين الضحايا فوراً إلى العائلات» ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين التحقيق في ظروف الاحتجاز. كما دعت إلى انشاء «نظام موحّد» لتسجيل جميع المفقودين.

واتهمت المنظمات كذلك الفصائل المقاتلة في سورية وبينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) التي تسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب) أو تلك الموالية لتركيا في شمال سورية بارتكاب «عمليات الخطف والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة».

