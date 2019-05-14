عربيات ودوليات

عواصم الوكالات:كشفت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، أن بريطانيا ودولا غربية اخرى تفتش عن زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي في ليبيا بعد ورود أنباء عن احتمال وجوده بها بعد هزيمة تنظيمه في سورية والعراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، تبحث عن زعيم «داعش» وتعتقد أن البغدادي يختبئ في ليبيا. كما أكدت الصحيفة البريطانية أن الطائرات البريطانية، بمشاركة طائرات حربية إيطالية وأميركية، نفذت طلعات جوية على مدار الساعة بحثا عن رمز لتحديد البغدادي كهدف.

وأورد التقرير ان معلومات استخباراتية وصفها بالموثوقة جاءت من داخل ليبيا ووصلت إلى السلطات البريطانية أثبتت وجود البغدادي في البلاد بعد فراره من سورية، مضيفا أنه تعرض لمحاولة اغتيال من دائرته المقربة.

من جهة ثانية وبعد تقليص الأماكن التي يحتمل وجود زعيم تنظيم «داعش» فيها من 17 إلى أربعة قال خبير أمني إن البغدادي قد يكون موجودا في منطقة نائية ببلد آخر بخلاف سورية والعراق.

وقلص مسؤولون الأماكن التي يحتمل وجود البغدادي فيها إلى 4 وذلك بعد أن أصدر التنظيم الإرهابي مؤخرا تسجيلا مصورا دعائيا يظهر فيه للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن العضو المؤسس لمركز أبحاث «براس تاكس» لتحليل التهديدات ومقره باكستان، زيد حميد ترجيحه فرار البغدادي من مخبأه في سورية أو العراق، حيث كان التنظيم يسيطر على مساحات واسعة، مرجحا أن يكون في أفغانستانv وباستخدام صورة من الفيديو الذي ظهر فيه البغدادي مؤخرا تساءل حميد الذي عاصر الحرب الأفغانية السوفيتية عن بعض الأشياء في الغرفة التي كان يجلس فيها الزعيم الإرهابي، قائلا «لاحظوا الفراش والوسائد. هل هو بالفعل في أفغانستان؟». وفي شهر أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم المتشدد، تم تصويره في منطقة نائية.

