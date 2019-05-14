عربيات ودوليات

رام الله - «كونا»: أعلن جهاز الاحصاء الفلسطيني امس ان عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 داخل فلسطين وخارجها بلغ نحو 100 الف. وقال الجهاز في بيان استعرض فيه اوضاع الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق عشية الذكرى الـ71 للنكبة ان عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى السابع من الشهر الجاري بلغ 10853 شهيدا. وأضاف انّ عام 2014 كان اكثر الأعوام دموية حيث قضى 2240 شهيدا منهم 2181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع. وذكر الجهاز ان سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» اشارت الى ان عدد اللاجئين المسجلين في مطلع العام الماضي حوالي 6.02 ملايين لاجئ يعيش28.4% منهم في 58 مخيما رسميا تابعا للوكالة تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن و9 في سورية و12 في لبنان و19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة. وأوضح ان هذه التقديرات تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين اذ لايشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب 1967 ولايشمل ايضا الذين رحلوا او تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين اصلا. من ناحية اخرى اظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017 ان نسبة اللاجئين الفلسطينيين تشكل 43% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين.

وقال الجهاز بحسب البيان ان نكبة فلسطين حولت قطاع غزة الى اكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان مبينا ان 66% من سكان القطاع لاجئين. واقام الاحتلال منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1500 متر على طول الحدود الشرقية للقطاع ليسيطر بذلك الاحتلال الاسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كيلومترا مربعا. واشار جهاز الاحصاء الفلسطيني الى محدودية قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية خاصة المياه بسبب سياسات الاحتلال التي تجبر الفلسطينيين على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الاسرائيلية «ميكروت». وأوضح ان عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الاسرائيلية في نهاية عام 2017 بلغ في الضفة الغربية 435 موقعا منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استعمارية يقيم فيها اكثر من 650 الف مستعمر حيث 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس وبلغ عددهم حوالي 300 الف مستعمر. وتشكل نسبة المستعمرين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمرا مقابل كل 100 فلسطيني في حين بلغت اعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمرا مقابل كل 100 فلسطيني. وقال الجهاز ان احداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير شكلت مأساة كبرى للشعب الفلسطيني حيث تم طرد وتدمير شعب بكامله واحلال جماعات وافراد من شتى بقاع العالم مكانه وتشريد ما يزيد على 800 الف فلسطيني من اصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في فلسطين عام 1948 في 1300 قرية ومدينة فلسطينية.

