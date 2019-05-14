عربيات ودوليات

غزة- د. ب. أ: حذر مسؤول في الأمم المتحدة امس من مخاطر انهيار التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.وقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خلال مؤتمر صحافي في غزة «على جميع الأطراف التعاون من أجل تثبيت التهدئة وتحسين حياة الفلسطينيين في غزة حتى يكون لديهم أمل بمستقبل أفضل». وأضاف ملادينوف، عقب افتتاحه مشروعا للطاقة الكهربائية في مستشفى محلي «نتمنى أن تقوم كل الأطراف بدورها حتى لا تنهار التهدئة في غزة وللمضي في تنفيذ المشاريع الإنسانية».ونبه ملادينوف إلى خطر اندلاع حرب رابعة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، واصفا الوضع بـ «الهش والمتوتر» معتبرا أنه «لا يوجد أي طرف يريد استحضار الحرب لأنها ستجلب الدمار على الإسرائيليين والفلسطينيين».

وأكد أن الأمم المتحدة تبذل جهودا لإحداث اختراق في ملف حصار غزة عبر المشاريع الإنسانية والتركيز على مشاريع خلق فرص العمل المؤقتة بالتعاون مع البنك الدولي. ومن المقرر أن يجتمع ملادينوف في وقت لاحق مع مسؤولي حركة «حماس» لبحث تنفيذ تفاهمات التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.

الى ذلك حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» امس من أن أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة مهددون بنقص الغذاء بحلول الشهر المقبل. وذكرت أونروا في بيان لها أن أكثر من نصف عدد سكان قطاع غزة (يبلغ 2 مليون نسمة) يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، مهددون بنقص الطعام ما لم يتم تأمين 60 مليون دولار إضافية بحلول يونيو المقبل. وقالت الوكالة إن «مقدرتنا على مواصلة تقديم الغذاء لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة، بمن في ذلك حوالي 620000 شخص يعانون من فقر مدقع - أي أولئك الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ويتوجب عليهم العيش على أقل من 1.6 دولار في اليوم الواحد- وحوالي 390000 يعانون من فقر مطلق، ويعيشون بأقل من 3.5 دولارات في اليوم ستكون عرضة لتحديات كبيرة».وأضافت أن «أقل من 80000 لاجئ من فلسطين كانوا يتلقون المعونة الاجتماعية من الوكالة في غزة في عام 2000 لكن اليوم هناك أكثر من مليون شخص بحاجة إلى معونة غذائية طارئة، ولا يمكنهم بدونها أن يعيشوا يومهم ذلك».

وعقب مدير عمليات «أونروا» في غزة ماتياس شمالي قائلا إن «هذا يشكل زيادة بحوالي عشرة أضعاف، وسببها الحصار الذي أدى لإغلاق غزة والأثر الكارثي له على المجتمع المحلي، بالإضافة للنزاعات المتعاقبة التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية على الأرض، وكذلك الأزمة السياسة الفلسطينية الداخلية المستمرة التي بدأت في عام 2007 عقب وصول حركة «حماس» إلى السلطة في غزة».

