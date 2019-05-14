عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: كشف تلفزيون إسرائيلي ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لايمانع فرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «سيادة اسرائيل» على الضفة الغربية المحتلة كما فعلت مع الجولان السوري المحتل عام 1981.

وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن ترامب قام بتأجيل «صفقة القرن» لتمكين نتانياهو من تشكيل حكومته مشيرة الى أنه سيعلن موافقته على خطوة نتانياهو «فرض السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة عند تشكيل حكومته التي ستكون حكومة عريضة وواسعة وقد تصل لـ30 وزيرا. وقال التقرير إن الخطة الأميركية للتسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشمل موافقة واشنطن على بقاء جميع المستوطنات الإسرائيلية تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي اتفاق سلام دائم وأن الإدارة الأميركية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربية. وأضافت القناة «خطة السلام الأميركية الوشيكة ستعترف بأن جميع المناطق التي يسكنها إسرائيليون في الضفة الغربية «ستظل في أيد إسرائيلية بموجب اتفاق دائم» ويقيم في مستوطنات الضفة الغربية حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي ولتحقيق هذه الغاية «لن يعترض الأميركيون على خطوات إسرائيلية تتعلق بالمستوطنات» في حين أن الولايات المتحدة لن تدعم بشكل صريح «التوسيع (الرسمي) لنطاق السيادة الإسرائيلية» لتشمل المستوطنات أو «ضمها»، فإنها لن تعارض «توسيع نطاق القانون الإسرائيلي» ليشمل المستوطنات، وفقا للتقرير.

في غضون ذلك طرد الجيش الإسرائيلي أفراد 15 أسرة فلسطينية من مساكنهم في خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية المحتلة، ونفذ الجيش الإسرائيلي قرار الإخلاء بدعوى استخدام المنطقة كموقع لتدريبات عسكرية، ستتم على مدار 3 أسابيع، بواقع 3 أيام أسبوعيا. واعتبر وليد عساف رئيس هيئة شؤون الجدار الفلسطينية (رسمية)، إخلاء العائلات جزءًا من عملية الإزعاج المستمرة للسكان تمهيدًا لإجبارهم على الإخلاء بالكامل، وترك المنطقة. وأشار إلى محاولات إسرائيل المستمرة لخلق بيئة التهجير القسري للسكان من أجل السيطرة على هذه المناطق. وأضاف «نحو 98 مواطنًا ليس لهم بديل عن مساكنهم وباتوا في العراء بوضع كارثي وصعب». وأشار إلى أن الهيئة «حاولت من خلال محامين تابعين لها منع عملية الإخلاء، غير أن سلطات الاحتلال تستخدم أوامر عسكرية لتنفيذ ذلك» ويقول مراقبون إن منطقة شرق طوباس، التي جرى إخلاؤها، تشبه في جغرافيتها الجنوب اللبناني لذلك يفضل الجيش الإسرائيلي استخدامها كبيئة للتدريبات العسكرية تستخدم خلالها المدرعات والطائرات الحربية والمشاة. وتشارك قطاعات واسعة من الجيش الإسرائيلي في تلك التدريبات. ويسكن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتنظر إسرائيل إلى المنطقة بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين.

