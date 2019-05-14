وطن النهار

أكدت عضو المجلس الأعلى للبترول، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح، أن الخير مازال يزدهر في الكويت بالارقام والاحصاءات، مبينة أن التنظيم يساعد ويشجع على الثقة في العمل الخيري ليصب في منابعه الحقيقية.

جاء ذلك في حفل تكريم نظمته جمعية «ملتقى الكويت» بالتعاون مع فريق «عطاء المرأة الكويتية» حفلا لتكريم وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة وعضو المجلس الأعلى للبترول هند الصبيح بمناسبة فوزها بجائزة التميز المجتمعي الإنساني 2018 - 2019 أحد مجالات جائزة وشاح الكويت للعمل الإنساني على جهودها المتميزة في الأعمال التطوعية والخيرية ومؤسسات النفع العام.

وبحضور رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي ورئيس الهيئة الخيرية المستشار بالديوان الأميري د. عبدالله المعتوق والرئيس الفخري لجمعية ملتقى الكويت ليلى الغانم.

ورئيس مجلس إدارة جمعية ملتقى الكويت موسى الجمعة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري وأمين سر مجلس إدارة جمعية ملتقى الكويت جمال النامي والشخصيات المكرمة بوشاح الكويت للبصمة الإنسانية ومسؤولين من وزارتي الشؤون والخارجية ورؤساء الجمعيات والجهات الخيرية وعدد من المهتمين بالعمل التطوعي والإنساني.

وقالت الوزيرة في كلمة خلال الحفل، «هذا اللقاء أحرجني جدا من أخوة يعملون أكثر مني في قطاع العمل الخيري والتطوعي، فقد سافروا وعملوا وتحملوا واتهموا، وعملي لم يتجاوز عُشر عملهم، لكن هذا يؤكد ان سواعد اهل الكويت، عندما تعمل كلها كيد واحدة، تقدم انجازات رغم ان عملي في هذه الناحية كان من الجانب الحكومي، وهو جزء بسيط مقابل عمل أهل الكويت وجهودهم التطوعية والخيرية. وهذا الوشاح الذي أحمله أعتز وأفتخر به وتاج من جمعية ملتقى الكويت بالتعاون مع فريق عطاء المرأة الكويتية على جبيني». وأضافت «بلدنا بلد الخير، وأميرنا هو قائد العمل الإنساني، والعمل الخيري يشهد تنظيما ويزداد ويرتقي، وسنرى مردوده هذا العام وسنشهد باذن الله ارقاما قياسية في التبرعات في شهر رمضان الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، لأان أاهل الكويت جبلوا على عمل الخير منذ القدم، وهو ما يعطي ثقة أكثر وبعدا دوليا للكويت التي أصبحت مركزا عالميا للعمل الإنساني، ما يحتاج منا أن نحافظ على هذا المركز كمتبرعين ومتطوعين وناشطين في العمل الخيري ومؤسسات في ظل قيادة صاحب السمو».

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي ان هند الصبيح تميزت خلال فترة توليها للمنصب الوزاري بالعمل الجاد والتعاون المميز مع كل الجمعيات والمبرات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني والنفع العام.

وأضاف البغلي ان الصبيح أحد الداعمين للانشطة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وهي معنية بتطوير العمل التطوعي والخيري وتشجيع العاملين فيه وصقل مواهبهم.

وقال البغلي من خلال الفترة التي تولت فيها الصبيح حقيبة «الشؤون» تميزت العلاقة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني بالانفتاح وحسن التعاون وشهدت رعايتها للأنشطة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار طوال توليها حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية

وأكد البغلي ان هذا الحفل تأصيل لمسيرة الأجداد في حب الخير، وعلينا مسؤولية كبيرة لإبراز وتشجيع العطاء الخيري والإنساني الكويتي وما يعزز ذلك هو توجيهات صاحب السمو الأمير الذي تشرفنا بمقابلة سموه في مارس الماضي ونأمل مزيدا من التعاون والتنسيق مع الجميع لتطوير وتنمية العمل الخيري والتطوعي والانساني.

وأشاد البغلي بتنظيم الحفل الذي يؤكد مدى اهتمام العاملين في جمعية جمعية ملتقى الكويت وعلى رأسهم الرئيس الفخري لجمعية ملتقى الكويت ليلى الغانم رئيس ورئيس مجلس إدارة جمعية ملتقى الكويت موسى الجمعة وأمين سر مجلس إدارة جمعية ملتقى الكويت جمال النامي

والشكر موصول الى ورئيس الهيئة الخيرية المستشار بالديوان الأميري د. عبدالله المعتوق ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري على دعمه الدائم في تشجيع العمل التطوعي والخيري والانساني.

