وطن النهار

ان فئة كبار السن لا تمثل نفسها فقط، بل تمثلنا جميعاً في طريقة تعاطيها مع مشكلات الحياة اليومية على اختلاف أهميتها، كما أن العديد من الطرق التي يتبعها هؤلاء لمواجهة تحديات الحياة المعقدة، يمكنها أن تمثل نموذجاً يحتذى للتعامل مع المحن التي نواجهها نحن أيضاً.

وعلى الرغم من أن العالم حولنا يعج بالآلام والحروب والدمار، فإن من اليسير بمكان أن تتسرب إلينا مشاعر الحزن واللاجدوى واليأس من إمكانية تغيير حياتنا إلى الأفضل، طالما أن الأمر مرهون بتغيير العالم من حولنا وهو أمر مستحيل، لكن يبدو بأن النجاح في ذلك لا يبدأ من الخارج وإنما من ذواتنا.

فعلى الرغم من أن بعض كبار السن يعانون الوحدة والانفصال عن الأهل والمرض والتقدم في السن، إلا أن هذا ليس مدعاة للاكتئاب والاستسلام للواقع مهما كانت تفاصيله صغيرة وغير ذات قيمه وأن العطاء سلاح كبار السن في مواجهة تحديات الشيخوخة.

عندما ينتقل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة، فإن معتقداته ومخاوفه قد تأخذ اتجاهاً مختلفاً عن المراحل العمرية السابقة، ومع فقدانه السيطرة على توالي سنوات العمر، يتبقى لديه جزء من الإرادة للسيطرة على الكيفية التي سيدير من خلالها هذه المرحلة العمرية الحرجة بنجاح، وكيفية التعامل مع الإحباطات وتطويع الثقة بالنفس والتعامل مع المتطلبات الجديدة بغرض إدارة دفة الحياة والوصول إلى المرسى الأخير، بأقل الخسائر.

على الرغم من أنه سن التقاعد أو الاسترخاء، إلا أن العديد من كبار السن يرفضون الخنوع لهذا الواقع ويستمرون في إنتاج مصادر عيشهم ويواصلون تقديم خدماتهم لأفراد المجتمع، حتى وإن كانت بصورة محدودة.

وأن بعض المسنين يسعون إلى إيجاد عمل بصورة جدية إلا أنهم يواجهون بعض العوائق في ما يتعلق بالشواغر لكبر سنهم، ومع ذلك هنالك دوماً فرصة للعمل التطوعي الذي يمكنه أن يحقق هذه الحاجة للاندماج في المجتمع سواء أكان غير مدفوع الأجر أو بأجر زهيد، وليس بالضرورة أن يتضمن العمل خارج المنزل وما يمثله من صعوبات التنقل إذ أن التقنية الحديثة وفرت خيار العمل من المنزل، أو تقديم خدمة لمن يحتاجها ولا يستطيع تحّمل تكلفتها؛ مثل تقديم الدعم المعنوي للمعاقين أو المسنين العاجزين عن الحركة وربما القراءة لفاقدي البصر، وقد تأتي خدمة الآخرين في شكل مدونات أو رسائل على الانترنت تتضمن خلاصة خبرة السنين من تجارب ونجاحات، يمكنها أن تقدم خدمة مجانية للقراء لإثراء تجربتهم في الحياة.

ولسن الشيخوخة أحكامه التي قد تتمثل في سلسلة من الأمراض والمعوقات الصحية، التي تحد من حرية الحركة إضافة إلى الآلام التي تسبب إحباطاً ويأساً لدى أغلب المسنين، إلا أن الاتجاه الإيجابي في التعامل مع الظروف الصحية وإحكام السيطرة على بعض المفردات اليومية والتعامل المرن مع ظروف الواقع، أياً كانت مثبطاته من شأنه أن يضفي بعض التغيير ويضيف دوراً مهماً من أدوار الحياة تمثلها الشيخوخة وليس هامشياً كما يراه البعض.

وأن الشعور بالرضا وبأننا في حال أفضل لا يحتاج إلى معجزة، فالأمر يتطلب فقط إدارة واعية لمكونات حياتنا اليومية.

