وطن النهار

الصيام من الأمور الصعبة على كبار السن بشكل كبير، خاصة إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وعلى الرغم من ذلك وأن الدين أعطى الرخصة للمرضى بالإفطار عند عدم القدرة على الصيام إلا إن كثيراً من المسنين يرغبون فى الصيام فى شهر رمضان، لذا هناك احتياطات يجب أن يراعيها كبار السن لصيام آمن ولتجنب أي مضاعفات.

وإليكم أهم هذه الاحتياطات:

الحرص على تناول وجبات عائلية جماعية مع آبائنا وأمهاتنا خلال الشهر الكريم، لأن المسن الذي يقيم بمفرده كثيرا ما يتكاسل في إعداد وجبة افطار متكاملة.

الامتناع عن المأكولات الغنية بالدهون، مثل: المقليات، اللحوم الحمراء، الأغذية الغنية بالسمنة.

الحرص على تناول من 2 إلى 3 لترات من السوائل في الفترة ما بين الإفطار والسحور تدريجياً، حيث أن شرب كمية كبيرة من الماء قبل الفجر مباشرة يعمل كمدر للبول ويحفز الكلية على التخلص من الكميات الزائدة من السوائل وبالتالي لا يقي من العطش ولا يحمي من الجفاف.

تجنب المأكولات الغنية بالملح أو السكر، لأنها تسبب العطش. تجنب التعرض المباشر للشمس أثناء الصيام لأن ذلك يزيد من فقد الجسم للسوائل.

التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف كالخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

وجبة السحور مهمة ولا يجب الاستغناء عنها ومن المهم أن تكون الوجبة غنيه بالعناصر الغذائية (النشويات المركبة والبروتين كالزبادي أو كوب لبن، حبة خضار).

الامتناع عن شرب القهوة والشاي، وخاصة في ساعات المساء المتأخرة، لأنها مدرة للبول.

استبدال المسليات الصناعية المملحة بمسليات طبيعية مثل الفواكه الطازجة.

الحرص على تقليل كمية الملح في الطعام بكافة أنواعه حتى لا يؤثر على استقرار ضغط الدم.

الحرص على ضبط كميات الحلويات والسكريات حتى لا تؤثر على استقرار نسبة السكري في الدم.

بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وغيرها فلا بد من مراجعة طبيب المسنين الخاص به لتقييم حالته ووضع الخطة المناسبة للعلاج وللمتابعة أثناء شهر رمضان.

