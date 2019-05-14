وطن النهار

تساؤلات كثيرة تراود المرضى من كبار السن عن صوم رمضان، مثل احتياطات الصيام والأمراض التى يمكن أن يكون الصيام معها مضراً، واليكم أهم التساؤلات الشائعة لكبار السن حول صيام رمضان وإجاباتها:

هل التقدم فى السن وحده يجعل الصيام مضراً؟

بالعكس، الصيام مفيد للجسم ما دام الشخص صحته جيدة فهو مفيد للجهاز الهضمى والمناعة، وثبت بالأبحاث الحديثة أنه يقضي على الخلايا السرطانية ويقلل من فرص الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

هل توجد احتياطات معينة لكبار السن أثناء الصيام؟

بالتأكيد. لأن التقدم فى السن يصاحبه بعض التغيرات الجسدية الطبيعية التى يجب على المسن معرفتها، فمثلا، يقل الإحساس بالعطش كلما تقدم الإنسان فى السن وبالتالى يجب على المسن ألا يشرب فقط عند الإحساس بالعطش ولكن يجب عليه شرب الماء على مدار الساعة، خاصة مع قدوم شهر رمضان فى الصيف هذا العام.

أيضا قدرة المعدة على استيعاب كميات الطعام تقل قليلا ويبقى الطعام مدة أطول فى المعدة عما هو معتاد مما يجعل المسن يشبع بسرعة أكبر ولمدة أطول.

هل يمكن الصيام لمرضى الضغط المرتفع وداء السكرى؟

نعم والصيام مفيد لهما مع تعديل جرعات العلاج ومراجعة الطبيب المعالج.

ما الأمراض التى يضر فيها الصيام؟

مرضى الكبد وبعض مرضى الكلى قد يضرهم الصيام ويجب عليهم مراجعة الطبيب عن مدى احتمالية الضرر فى حال الصيام.

متى يفطر الصائم؟

يفطر الصائم إذا ما شعر بالإعياء أو الهبوط أثناء اليوم.

