آراء

سلطت جريدة «النهار» الضوء في صفحاتها الأولى خلال الاسبوع الماضي على حقيقة مؤلمة لاسيما ونحن في شهر الصيام، وهي حقيقة عبرت عنها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها، وهي ان هناك أكثر من 50 مليون عربي يعانون من نقص التغذية لاسيما في مناطق النزاعات والاضطرابات والقلاقل والحروب الأهلية والتي كان لها أكبر الأثر في تعطيل انتاج الغذاء والماشية في الوقت نفسه هناك نمو سكاني سريع في مواجهة موارد طبيعية محدودة بالاضافة الى تلك الكوارث والحروب وعدم الاستقرار السياسي، بل ان تلك الظاهرة في تنامي لاسيما خلال الفترة مابين 2011 وحتى هذه اللحظة ما يضعف من امكانية العرب تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، فحينما نتحدث عن ازمة جوع وغذاء وتغذية وشعوب لا تجد ما تأكل، فعن اي تنمية نتحدث واهم تلك الدول التي تعاني ازمة التغذية هي العراق وليبيا والسودان وسورية واليمن، ويعاني اليمنيون اسوأ تلك الظروف حيث هناك نحو 24.1 مليون مواطن يمني اي ثلثي سكان اليمن بحاجة الى معونة ومساعدة لاسيما في ظل تساقط آلاف الضحايا خلال السنوات الماضية.

اما توصيات المنظمة لحل تلك الأزمة فهي تكمن في «دعم التحول من زراعة الكفاف الى نظم الانتاج التجارية المتنوعة، وتمكين المزارعين من الوصول بشكل أفضل الى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات في الزراعة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من الابتكارات، وادارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وفعالية». والحقيقة ان تلك التوصيات جيدة ولكنها تطلق في ظل ظروف طبيعية، وليس في ظل الحالة العربية التي تعيش النزاعات والحروب الأهلية وحروب الوكالة، فكيف بهذه الدول ان تطبق تلك التوصيات؟ فقد كان من الأجدى ان توصي بايقاف تلك الحروب ودعم حالة الاستقرار السياسي حتى تتمكن من الانتقال من زراعة الكفاف الى الزراعة التجارية.

بل ان ذلك ايضا يقودنا الى معادلة التحولات الديموقراطية في المنطقة العربية وسبل تحقيقها، بدلا من الدخول فيها ومن ثم تتحول هذه الدول الى عالة على المجتمع الدولي كونها دول فاشلة او دول مفككة، وهي معادلة استوعبتها الدول الآسيوية مبكرا، لهذا تمكنت من تحقيق نماذج تنموية في ظل انظمة تسلطية او شبه ديمقراطية وابتعدت عن الفكر الثوري الذي لا يورث الا المزيد من استغلال الفوائض المالية والعودة الى المربع الأول.

جاء حصاد الربيع العربي 52 مليون عربي جائع، ناهيك عن القتلى والمشردين والذين مروا بكوابيس «داعش» والأزمات النفسية والاضطهاد والتعذيب وغيره من مسلسل الألم العربي، ان المطلوب ان يلتفت الجميع الى اهمية النهوض المجتمعي وتحقيق معدلات متقدمة في التنمية تشمل التعليم وطبيعة العمل والابتكار والحفاظ على الأسرة، في الوقت نفسه الاستمرار السلمي في معركة الحريات بدعم المجتمع الدولي بدلا من معادلات الثورة والانتحار الجماعي، فالثورات جاءت وبرزت في وقت معين توافرت فيها الظروف المساعدة، ولكن الثورات المعاصرة، ينتظرها الكثيرون لاقتناصها والاستفادة من ظروفها.

