آراء

نبدأ مقالنا اليوم بالحديث الشريف لسيد البشرية وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) وهذه كلمات شريفة من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تؤكد وتثبت فضل العمل أيا كان نوع العمل وحجمه واسمه، وأداء العمل بشكل متقن وصحيح جزء من عبادات الانسان وكيف يكون قد وفر هذا العمل من اجل خدمة الانسان الذي يكون أخاه بالدين وبالبشرية لكون الحياة عبارة عن دائرة مغلقه كل منا يعتمد على الآخر في أموره الحياتية لنكمل بعضنا البعض، ونصل لمرحلة أن دائرة الحياة والعيش مكتملة كل منا في عمله الذي ارتضاه الله وقسمه له وأيا كان نوع العمل أو صغره ليس عيبا ولا مخزياً لصاحبه دام كان شريفا ويجني رزقه منه بكد عرقه لكون لا يمكن أن يكون كل الناس على نفس المستوى من العمل وهذه حكمة من رب العرش العظيم أن يكمل الواحد فينا الآخر وصدق المثل العراقي القديم الذي يقول (أنا مير وأنت مير لعد من يسوق الحمير) يعني أن الناس سواسية أمام ربهم بكل شيء ولكن الأرزاق والأعمال مختلفة ومتفاوتة في ما بينهم.

وهنا أؤكد أنني لا ابخس أي نوع عمل من أهميته ولكن عتبي كمواطن كويتي بسيط من أهل الغالبية الصامتة على من جلس على المقاعد الخضراء كممثل عن الأمة الكويتية وتمتع بكل خيرات ومزايا من يجلس على ذلك المقعد الأخضر بفضل من الله ومن بعده فضل المواطنين عليه الذين أوصلوه للمقعد المذكور ليكون مراقبا ومشرعا ومدافعا عن حقوقهم التي قد تسلب أو تضيع مع زحمة الدنيا ومشاغلها، ولكن الخبر الذي نشر على صدر الصفحة الأولى بجريدة النهار الكويتية الغراء بعددها 3672 يوم الجمعة الموافق 3/5/2019م ومفاد الخبر يقول (لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة يقرون كوادر مالية لجذب المواطن الكويتي للعمل كحفار قبور وسائق اسعاف) وأرجع وأقول العمل لا يعيبه شيء إن كان شريفا ويخدم البشر، ولكن حزمة الأسئلة هنا للجنة المذكورة بمجلس الأمة الموقر هل ضاقت فيكم الوسيعة من حيث توفير فرص العمل للمواطن؟ وهل هاتان المهنتين بحاجة لشهادة علمية معينة؟ وهل سوف يرسل طالب العمل كحفار قبور أو سائق اسعاف للدراسة بالخارج كمبعث من التعليم العالي؟ وهل هناك سن أو عمر محدد لهذه الوظائف؟ وهل يقبل النواب الكرام الأعضاء باللجنة المذكورة أن يمتهن أبناؤهم هاتين المهنتين؟ أنا مع من يقول إننا نحتاج لتكويت كل المهن والوظائف ولكن اللجنة قامت وقعدت وآخرتها كادر مالي لحفار قبور وسائق اسعاف. وهل أعضاء هذه اللجنة حلوا وانهوا مشكلة البطالة بالكويت ولم يبق عندهم سوى هاتين المهنتين؟ وهل حلو مشكلة التركيبة السكانية وبات عدد الكويتيين أكثر من الوافدين لذا بات عندنا نقص شديد بالمهن المذكورة من قبلهم؟ وهل يعقل أن تترك كل مشاكل أهل الكويت ويصبون جل همهم في مهن يمكن للوافد ان يحل النقص فيها؟ وعندما ترى أسماء اللجنة المذكورة تجد واحداً منهم أبناؤه يتناقزون من وظيفة لوظيفة ومنهم اغلب أقاربه بمناصب كبيرة بالدولة وآخر تجد ابنه ابتعث من صندوق مهم بالدولة لاكمال دراساته العليا بالخارج ولم يكمل دراسته وعاد ولم يطالب بشيء والسبب معروف لأن البابا نائب والآخر تجد أبناءه يطمرون من شركة استثمارية لشركة عقارية ومنهم من هو متنفذ من خلال أعضاء تياره الديني المتنفذين في البلاد والمتغلغلين بكل قطاعات الدولة، وتشوفهم يرغبون من المواطن الكويتي يذهب للمهن البسيطة التي قد لا يتقبلها المجتمع، ولعلم أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية أن أهل الكويت من أيام أجدادنا وآبائنا ولحد هذا اليوم يقومون بحفر القبور وغسل الميت وتكفينه وتجهيزه للدفن ونقله للمقبرة طواعية ورغبة بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى فقط دون النظر لأي اجر مادي أو مكان وظيفي لأنهم شعب متراحم ومتواصل في ما بينهم وأهل الكويت من خيرة شعوب الأرض يدهم بالخير ممدودة دائما ويبحثون عن العمل الخيري والشواهد كثيرة على ذلك خارج وداخل الكويت ويكفينا أن أميرنا الغالي أطال الله في عمره قائد للعمل الانساني بالعالم والكويت مركز للعمل الانساني.

وبالختام أتمنى كوني مواطناً كويتياً بسيطاً من أهل الغالبية الصامتة أن يكون نواب الأمة الكرام جديين وواقعيين بأفكارهم ومشاريعهم التي تخص وتمس المواطن حتى يكون المواطن بمكانه الصحيح ويقوم بخدمة وطنه وأهله بصورة فعلية وصحيحة، وكان من الأجدر بلجنة التنمية البشرية بالمجلس أن تطلب الحكومة الرشيدة وتجلس معها وتستفسر وتسأل عن سبب عدم تقديمها خطة أو تصور لاستراتيجية محددة لحل مشكلة البطالة بدل ما يركض أعضاء اللجنة الموقرة لاقتراح كادر حفار وسائق والبلد في حالة تصحيح مسار الاقتصاد المحلي وتعديل المصروفات الحكومية وشد الحزام للمواطن الكويتي الذي خرم أذنيه للوعد أبو الـ75 لتراً من البنزين والوعد أبو الـ50 ديناراً كويتياً كبدل بنزين ولا التوافق النيابي الحكومي الذي نعيشه يمنع النواب من السؤال؟ وحلو أن الانسان يحلم بس حلاوته يكون الحلم على قده، وهذي الكويت صلي على النبي والحين ما ظل لي سوى الدعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء ويا كويت عزك عزنا بعد شنو أنسوي، ولا يصح الا الصحيح.

