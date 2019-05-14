آراء

أيها الإخوة والأخوات المسلمون الأعزاء:

بالاضافة الى أن شهر رمضان مخصص للصوم والصلاة والصدقة، فهو كذلك شهر لتقوية الروابط الروحية التي نتقاسمها في اطار صداقتنا كمسيحيين ومسلمين.

لذلك ، يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لكم احتفالا برمضان ملؤه السكينة وغنيا بالثمار.

إن أدياننا تدعونا الى «التمسك بقيم السلام واعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الانسانية والعيش المشترك، وتكريس الحكمة والعدل والاحسان» (راجع وثيقة الأخوة الانسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، أبوظبي، 4 فبراير 2019).

إننا، مسلمين ومسيحيين، مدعوون الى الانفتاح على الآخرين والى معرفتهم والاعتراف بهم كإخوة وأخوات، وهكذا، يمكننا هدم الجدران التي بنيت بسبب الخوف والجهل، والسعي معا لتشييد جسور صداقة هي أمر أساس لخير البشرية جمعاء.

وبالتالي، فإننا ننمي في أسرنا وفي مؤسساتنا السياسية والمدنية والدينية طريقة عيش جديدة يرفض فيها العنف ويحترم الانسان.

لذلك، نشجع على مواصلة دفع ثقافة الحوار قدما كوسيلة للتعاون وكطريق للنمو في معرفتنا المتبادلة. وفي هذا السياق، أشير الى أن البابا فرنسيس قد أبرز، أثناء زيارته القاهرة، ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية لمواصلة الحوار والمعرفة المتبادلة بين الناس من مختلف الديانات: «ضرورة الهوية، وشجاعة الاختلاف، وصدق النوايا»، (كلمة الى المشاركين في المؤتمر العالمي للسلام بمركز مؤتمرات جامعة الأزهر، 28 أبريل 2017).

يجب أن يسعى الحوار، من أجل احترام التنوع، الى تعزيز حق كل شخص في الحياة والسلام البدنية والحريات الأساسية، مثل حرية الضمير والفكر والتعبير والدين.

ويشمل ذلك حرية العيش وفقا لمعتقدات الفرد على الصعيدين الخاص والعام. وهكذا، يمكن للمسيحيين والمسلمين العمل معا - كإخوة وأخوات - من أجل الصالح العام.

أتمنى أن تجد مبادرة الأخوة الإنسانية ورسالتها صدى في قلوب جميع من يشغلون مواقع المسؤولية في مجالات الحياة الاجتماعية والمدنية للأسرة البشرية، وأن يوجهونا جميعا الى التطبيق العملي لتلك المبادئ، غير مكتفين بموقف تسامح، بل مجتهدين في بناء عيش مشترك حقيقي وسلمي.

وختاما، يسرني أن أرسل اليكم، باسم المجلس البابوي للحوار بين الأديان، تحياتي الأخوية القلبية وعظيم تقديري لصداقتنا، ترافقها خالص الأماني لشهر رمضان وعيد الفطر السعيد.

بقلم : المطران ميغيل أنخيل أيوز وغويغسوت

أمين سر المجلس البابوي للحوار بين الأديان