آراء

لم تكن الاحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة حاليا وليدة اللحظة، بل هي متراكمة منذ بداية عهد الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب، وبالتالي كان هناك متسع من الوقت لنقاش تداعيات الاحداث على الكويت ودول المنطقة، وتأثيراتها السلبية في حال تطور الوضع الى المزيد من التعقيد العسكري والمواجهات الميدانية، وكان من الممكن ان تخصص لهذا الامر جلسات مناقشة في مجلس الامة، والبحث في الاستعدادات والامكانات والاجراءات التي يمكن ان تتخذ، لكن يبدو ان المماحكات الداخلية والحسابات النيابية الخاصة ألقت بظلالها على ما عداها الى حد غابت كل هذه الاحداث عن الذهن السياسي الكويتي، ليتفرغ السادة النواب الافاضل الى تضييع الوقت باستجوابات وتحصيل مكاسب شخصية على حساب البلد.

يخصص مجلس الامة ساعتين لمناقشة الوضع الاقليمي والتطورات بين ايران والولايات المتحدة الاميركية، لكن في خضم صراع على المكاسب، اكان لجهة اقتراح بعض النواب مشروع قانون ما يسمى العفو الشامل، او استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، وفي كلتا الحالين لا تبدو في الافق مؤشرات على امكانية التلاقي في الوسط، وتأجيل اي من الامرين، او كلايهما الى ان تتضح الصورة في المنطقة، ويعرف الجميع الى اين تتجه الريح الاقليمية التي يبدو الى اليوم انها تنذر بعاصفة كبيرة، خصوصا لجهة الحشد العسكري الاميركي الذي يماثل ما كان عليه في العام 2003 عشية العملية العسكرية لاسقاط نظام صدام حسين.

في كل هذا نحن في عين العاصفة تلك لان الموقع الاستراتيجي للكويت يفرض عليها ذلك، وهي في الوقت نفسه تعتمد على نحو 90 في المئة من امنها الغذائي على الخارج، وطرق الامدادات لا بد انها ستتأثر في حال اندلعت اي مواجهة عسكرية، التي لا يمكن التنبؤ بالمدى الزمني لها، وعليه فان الملح حاليا هو التفرغ لدراسة خطط الحماية وتأمين الامدادات الغذائية وسبل المواصلات، والتكاتف بين المجلس والحكومة من اجل دراسة عقلانية للتطورات وتأثيراتها على الوضع الداخلي، وحماية الجبهة الداخلية من اي ارتدادات سلبية في حال وقع الزلزال الكبير.

استنادا الى هذه المعطيات من المهم جدا ان يأتي النواب الى كلمة سواء ويتخلوا عن حساباتهم الضيقة في هذه المرحلة الحساسة جدا، والا يحرفوا السفينة عن مسارها في هذه الانواء العاتية، لانهم في ذلك يكونون قد دفعوا الى الخراب عن سابق تصور وتصميم، وان يتقوا الله بالكويت واهلها، ولا يكونوا معول هدم من خلال تمسكهم بقشور لن تقدم ولن تؤخر، بل ستزيد الطين بلة.

لذا من المهم جدا حاليا سحب استجواب سمو الرئيس، واقتراح ما يسمى قانون العفو، والنظر بجدية الى الفرص التي يمكن ان تتوافر مستقبلا، خصوصا لجهة زيادة التعاون مع الاشقاء والاصدقاء في المرحلة المقبلة، واعادة النظر في القوانين الارتجالية التي تسببت بتدهور الوضع الاقتصادي، اضافة الى مراقبة خطوات الحكومة في عملية تأمين المستلزمات اليومية للناس، و الاستعدادات كافة لمواجهة ما يمكن ان يحدث في الاقليم.

كل هذا يبدأ من الوعي بخطورة المرحلة الحالية، واذ لم يتوافر ذلك الوعي لدى النواب فان على الديمقراطية السلام، لان اساس الديمقراطية هو التعاون من اجل حماية الوطن والمزيد من تقدمه واستقراره وليس الابتزاز البشع الحاصل حاليا في واحدة من اكثر الصور الغريبة عن الكويت وتقاليدها التي قام عليها هذا المجتمع وواجه طوال تاريخه شتى انواع الازمات بروح الوحدة والتعاضد، وليس بالابتزاز والمزايدات.

