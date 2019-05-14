آراء

سمعت كثيرا عن شخصية الشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح، في البداية أحسست ربما تكون هذه مجاملات من بعض الأشخاص الذين أدلوا بدلوهم وتناولوا مناقب وصفات هذا الشاب الفاضل، حيث تبين لي لاحقا أن كل ما تم تناوله كان على استحياء فالرجل يستاهل أكثر مما قيل فيه من مدح أو من اشادة.

التقيت الشيخ الشاب مرة واحدة في حياتي، وفعلا رأيت في الشخص دماثة في الخلق وقمة الاحترام، فلقد أشعرني وانا أتحدث معه، والله بانني أنا الشيخ وهو مواطن عادي فاختياره للكلمات التي تخرج منه تدل على وعي وادارك لمسؤولية اللقب الذي يحمله وتدل على احترام كبير للاخرين، بل واهتمام واطلاع على أمور الشأن العام في البلد وفي المنطقة والعالم قاطبة، وقلما تصادف في هذه الأيام رجلا يتقبل النقد البناء، هذا بالاضافة الى ماسمعته عما يقوم به من فعل خير لجميع أهل الكويت بعيدا عن الأضواء وبهرجة الاعلام. والرجل يستخدم سياسة الباب المفتوح فمكتبه مفتوح على مصراعيه لكل صاحب مظلمة وحاجة. الشيخ فهد جابر المبارك حاله كحال الكثيرين من أبناء الأسرة الحاكمة الذين يتصفون بنفس هذه الصفات والتي تحمل عنوان التواضع والاحترام وهذا ماجبل عليه أهل الكويت منذ القدم من هذه الاسرة الحاكمة الكريمة.

ليس لدي مظلمة أو حاجة والحمد الله ولكن هذا اللقاء العابر أعطاني أملا كبيرا وغرس في نفسي الثقة بأن الكويت بخير طالما نلتقي ونرى مثل هذا الشاب من الأسرة الحاكمة والذي لم يؤخذ ببهرجة الجاه والمنسب والعزوة، فلمسنا تواضعا خلال موقف ولقاء عابرين عشتهما مع شخصية الشيخ فهد جابر المبارك فاتضح أن ماسمعته من اشادة حول رقي تعامله وحسن خلقه وادراكه للشأن العام أقل مما يستحق، وهذا لا يعني أن هناك بعض المنتقدين لشخصه.

اليوم أنقل ماشاهدته من هذا الشخص من احترام وتقدير ودماثة خلق، وأكررها أنا كصحافي مهتم بالشأن العام ومتابعة الشخصيات المجتمعية في المواقع السياسية ومن منطلق الأمانة المهنية نقلت ذلك.

وكم أتمنى أن يسلم هذا الشخص حقيبة وزارية لأني رأيت فيه حبه للعمل وحبه للكويت وأهلها ويملك ماشاء الله طاقة كبيرة للعمل وهو شعلة من النشاط والجهد.

بالختام أقول بارك الله فيك ياسمو رئيس الوزراء على حسن التربية واعتبر ابنكم فهد ثروة للكويت وأحسنت في صقل هذه الشخصية وعلمتها حب الكويت واهلها والتواضع والاحترام شكرا من القلب لك ياشيخ فهد وبارك الله بكم وبجهودكم.

